김건희특검, 공정위 압수수색…“집사 게이트 자료 확보”

김건희 여사 관련 각종 의혹을 수사하는 김건희 특검팀(특별검사 민중기)이 11일 공정거래위원회를 압수 수색했다.
김 여사의 ‘집사’로 불린 김예성 씨(해외 도주 중)가 설립에 관여한 렌터카 업체 IMS모빌리티의 투자 유치 배경을 들여다보기 위함인 것으로 알려졌다. IMS모빌리티는 2022년 대기업 등으로부터 총 184억 원을 투자 받았다.
특검팀은 이날 “금일 ‘집사게이트 사건’ 관련 수사에 필요한 자료를 제출받기 위해 공정거래위원회에 대한 압수수색절차를 진행했다”고 밝혔다.
특검팀이 밝힌 ‘집사게이트’는 IMS모빌리티가 2022년 6월 오아시스 펀드를 통해 카카오모빌리티, 한국증권금융 등 9곳에서 184억 원을 투자받은 사건을 말한다. 특검팀은 투자사들이 일종의 ‘보험성 투자’를 한 게 아닌지 의심하고 있다.
특히 투자 기업들 중 일부는 당시 형사사건 수사 등 여러 현안을 안고 있었다. 이들이 김 여사와의 친분을 과시해왔던 김 씨에게 영향력을 행사해줄 것을 기대하며 투자에 나섰다는 게 특검의 시각이다.
이와 관련해 특검은 이달 4일 HS효성의 조현상 부회장 등을 소환해 조사했다. 이밖에 IMS모빌리티의 조영탁 대표와 김 씨의 아내 정모 씨, 투자사인 KB캐피탈 황수남 전 대표도 불러 조사했다.
한편 김 씨는 특검이 출범하기 전 베트남으로 출국해 아직까지 귀국하지 않은 것으로 알려졌다. 그는 현재 인터폴 적색수배 중이다.
박성진 기자 psjin@donga.com
