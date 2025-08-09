28년만에 빙하에서 발견된 남자… 옷도 신분증도 멀쩡했다

28년전 실종된 가장의 시신을 빙하 속에서 발견한 가족의 사연이 외신에 소개됐다.
8일 미국 CBS뉴스 등에 따르면 파키스탄 카이버 파크툰크주(州) 코히스탄 지역의 레디 메도우스 빙하 가장자리에서 나시루딘 씨(사망 당시 31세)의 시신을 주민들이 발견했다.
나시루딘 씨는 1997년 6월 가족과의 불화 때문에 형 카티루딘 씨와 함께 말을 타고 집을 떠났다. 그는 당시 빙하 지대를 지나다 한 계곡의 동굴로 들어갔는데 이후 실종됐다. 가족들은 그가 동굴 속 크레바스에 빠진 것으로 추정했다. 함께 있었던 형은 무사했다.
실종 당시 나시루딘 씨는 두 자녀와 아내가 있는 가장이었다.
고인의 친척인 말릭 우바이드 씨는 외신 인터뷰에서 “친척들이 시신을 찾아기 위해 빙하 여러 곳을 찾아봤지만 결국 불가능했고 포기했다”고 말했다.
CBS는 나시루딘 씨의 시신이 지난달 31일 우연히 인근 양치기 목동에게 발견됐다고 전했다. 시신은 빙하 덕분에 비교적 온전한 상태였으며 신분증도 여전히 소지하고 있었다고 한다. 옷도 찢어진 곳이 없었다.
영국 공영 BBC는 “인체가 빙하에 묻히면 극한의 추위 탓에 빠르게 얼어붙는다. 빙하 속에는 수분과 산소가 부족해 시신은 미라가 된다”고 전했다.
가족들은 28년만에 가장의 시신을 찾은 뒤 안도했다.
CBS는 최근 이상기후로 전 세계의 빙하가 점점 녹아내리면서 수십년 전 실종된 등산객, 스키 관광객, 산악인들의 시신이 잇달아 발견되고 있다고 전했다. 지난해 7월에는 페루에서 눈 덮인 봉우리를 오르다가 실종된 미국 산악인의 시신이 22년만에 발견됐다.
2023년에는 스위스 알프스 빙하에서 1986년 실종됐던 독일 등반가의 시신이 발견됐다.
이은택 기자 nabi@donga.com
