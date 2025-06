BTS 제이홉, 빌보드 ‘핫100’ 40위…韓 솔로가수 최다 진입

방탄소년단 제이홉(빅히트뮤직 제공)

24일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(6월 28일 자)에 따르면 방탄소년단 제이홉의 신곡 ‘킬린 잇 걸 (Killin’ It Girl) (feat. GloRilla)‘은 메인 송차트 ’핫 100‘ 40위로 진입했다.제이홉 솔로곡 기준 통산 8번째 차트인이자 한국 솔로 가수 최다 진입 신기록이다. 또한 제이홉은 이 노래로 솔로곡 기준 ’핫 100‘ 최고 순위를 경신했다. 지금까지는 2023년 발표한 솔로 싱글 ’온 더 스트리트 (on the street) (with J. Cole)‘로 거둔 60위가 가장 좋은 성적이었다.’킬린 잇 걸 (feat. GloRilla)‘은 세부 차트에서도 강세를 보였다. ’글로벌(미국 제외)‘ 2위, ’글로벌 200‘ 3위로 나란히 최상위권에 안착했다. 제이홉이 두 차트 ’톱 5‘에 오른 것은 이번이 처음이다. 또한 ’글로벌(미국 제외)‘에서는 ’모나리자‘가 150위로 재진입했다. 이 외에도 ’킬린 잇 걸 (feat. GloRilla)‘은 ’디지털 송 세일즈‘에서 정상을 차지했다.제이홉의 ’킬린 잇 걸 (feat. GloRilla)‘은 첫눈에 반한 상대에게 빠져든 순간의 벅찬 설렘을 표현한 힙합(Hip hop) 장르 곡이다. 이 노래는 지난 21일 발표된 영국 오피셜 차트 ’오피셜 싱글 톱 100‘(6월 20~26일 자)에 30위로 진입해 제이홉 솔로곡 기준 최고 성적을 거뒀다.

(서울=뉴스1)