고디바, BTS 캐릭터 ‘타이니탄 as 토이스토리’와 콜라보

고디바 타이니탄 애즈 토이스토리(TinyTAN as ToyStory) 에디션. 고디바 제공

벨기에 프리미엄 초콜릿 브랜드 ‘고디바(GODIVA)가 방탄소년단 캐릭터 ‘타이니탄(TinyTAN)’과 함께한 신제품 7종을 오는 25일 출시한다.타이니탄은 방탄소년단 제2의 자아가 발현돼 캐릭터가 됐다는 콘셉트다. ‘매직 도어(Magic Door)’를 통해 현실과 가상 세계를 넘나드는 세계관을 가진다. 이번 시즌에는 월트 디즈니 컴퍼니 코리아와 협업해 ‘타이니탄 애즈 토이스토리(TinyTAN as ToyStory)’ 캐릭터를 선보였다.이번 고디바의 ‘타이니탄 as 토이스토리 에디션’은 고디바의 시그니처 기프트인 △클래식 골드 8개입을 비롯해 △지큐브 캐러멜 세트 2종 △비스킷 누아르 세트 △다크 프레첼 세트가 준비됐다. 제품마다 리무버블 스티커 2종 중 1종이 랜덤으로 동봉된다.타이니탄 as 토이 스토리 에디션은 지난 22일부터 카카오 선물하기를 통해 예약 판매가 진행 중이다. 23일부터는 위버스샵에서 선주문이 가능하다. 이후 25일 고디바 전국 오프라인 매장 및 공식 홈페이지에서 구매할 수 있다.지희수 기자 heesuji@donga.com