대항해시대4 돌아오는 5월, 신작 게임 기대작은?

5월을 맞아 다양한 신작 게임들이 출시를 예고하고 있다. 특히, 이번 달에는 고전 명작 게임인 ‘대항해시대4 with 파워업키트 HD 버전’이 돌아오는 것은 물론 호러 게임의 대명사 ‘바이오하자드’ 시리즈의 최신작 ‘바이오하자드 빌리지’와 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 ‘미토피아’ 등 다양한 연령층의 게이머가 즐길 수 있는 게임이 출격한다.먼저 오는 7일 바이오하자드 시리즈의 8편 격 작품 ‘바이오하자드 빌리지’가 게이머들을 맞이한다. 이 게임은 7편의 주인공 에단 윈터스와 바이오하자드 1편의 주인공 크리스 레드필드가 등장해 게이머들로부터 큰 기대를 모으고 있는 작품이다. 특히, 지난 1월 체험판 ‘메이든’을 공개하며 매력적인 적 ‘드미트리쿠스’를 공개해 게이머들 사이에서 화제에 올랐다.이 게임은 ‘바이오하자드7’의 사건으로부터 몇 년이 지난 세상을 배경으로 한다. 베이커가의 비극에서 살아남은 주인공 에단 윈터는 딸 로즈마리 윈터스와 행복한 일상을 보내고 있었으나, 크리스 레드필드의 등장으로 그의 일상은 박살이 나고 만다. 8편에서는 끝을 향해 나아가는 그의 이야기가 그려진다.캡콤은 ‘바이오하자드8’의 7일 출시를 앞두고 2일부터 체험 플레이를 버전을 배포 중이다. 당초 24시간 한정 배포 예정이었으나 10일 오전 9시까지 배포 기간을 연장했다. 게이머들은 60분 동안 개임의 주 배경인 ‘마을’과 ‘성’ 파트를 선택해 즐길 수 있다. 둘 중 하나에서 60분을 보내거나 각 구역을 30분 씩 플레이하는 것도 가능하다.아울러 ‘바이오하자드 빌리지’를 구매하면 온라인 전용 타이틀 ‘바이오하자드 리버스’도 제공된다. 이 게임은 바이오하자드 시리즈를 통해 친숙한 캐릭터와 생체병기를 활용한 데스매치를 벌이는 게임이다. ‘바이오하자드 빌리지’와 ‘바이오하자드 리버스’는 플레이스테이션4,5, 엑스박스 시리즈 X/S, 엑스박원, PC 등 다양한 플랫폼에서 만날 수 있다.오는 20일에는 1999년 발매돼 많은 게이머를 뜬눈으로 밤을 지새우게 만든 ‘대항해시대4’가 ‘대항해시대4 with 파워업키트 HD버전’으로 돌아올 예정이다. 플랫폼은 PC(Steam)와 닌텐도 스위치다.‘대항해시대4’는 해양 모험 시뮬레이션 게임이다. 유럽에서부터 세계 각지로 대규모의 항해가 이루어진 대항해시대를 배경으로 진행된다. 게이머는 자신의 함대를 편성해 지중해, 동아시아, 신대륙 등 7개의 해역을 넘나들며 모험을 펼치고, 항구에서 교역을 하면서 자신 세력의 점유율을 넓히거나 때로는 적대 세력과의 해전에서 승리하면서 모든 해역에서 패자가 되는 경험을 할 수 있다.‘대항해시대4 with 파워업키트 HD버전’은 ‘대항해시대4’의 완전판에 가까운 모습을 보여줄 예정이다. 처음부터 7명의 주인공을 모두 선택할 수 있으며, ‘대항해시대4 파워업키트’에 포함된 내용은 물론 휴대용 게임기 전용 이식판 ‘대항해시대4 ROTA NOVA’의 추가 요소를 수록해 파고드는 재미를 강화했다. 그래픽도 HD 리마스터를 거쳐 한층 깔끔한 모습을 보여줄 전망이다.오는 21일에는 닌텐도 스위치로 ‘미토피아’가 출시된다. 미토피아는 닌텐도의 아바타 캐릭터 미(Mii)를 활용한 롤플레잉 게임이다. 이번에 스위치로 출시되는 ‘미토피아’는 지난 2016년 말 일본에서 닌텐도 3DS로 처음 소개된 ‘미토피아’의 확장판 개념이다.이 게임의 기본적인 배경은 다음과 같다. ‘미’가 평화롭게 살아가는 세계인 ‘미토피아’에 갑자기 나타난 대마왕이 마을 사람들의 얼굴을 빼앗아 간다. 주인공인 게이머는 대마왕으로부터 사람들의 얼굴과 평화를 되찾기 위해 동료들과 함께 모험을 떠나게 된다.‘미토피아’의 등장인물은 모두 닮은꼴 캐릭터인 ‘미’로 동료나 왕, 심지어 대마왕까지 내 마음에 드는 ‘미’로 자유롭게 캐스팅할 수 있고, 친한 친구 등을 모아 나만의 모험을 떠나면 된다. 또, ‘미토피아’의 세계에서는 동료와의 인간관계가 중요하다. 함께 지내면 ‘호감 레벨’이 점점 올라가고, 사이가 좋아질수록 배틀을 유리하게 진행할 수 있다.확장판 개념으로 등장하는 스위치 버전에서는 ‘가발’과 ‘메이크업’ 기능을 활용할 수 있다. ‘가발’을 활용해 다양한 헤어스타일을 연출하고 컬러 등을 변경할 수 있으며, ‘메이크업’ 기능에는 활용해 속눈썹, 아이섀도, 뺨 등 다양한 부분에 풍부한 파츠가 준비돼 ‘미’를 한층 더 매력적으로 꾸미는 것이 가능하다.한편, 이 외에도 5월에는 레이싱 게임 마니아 층이 기다려온 ‘더트5’와 끝이 보이지 않은 파고들기 요소로 유명한 SRPG ‘디스가이아6’ 등도 발매 예정이다.동아닷컴 게임전문 조광민 기자 jgm21@donga.com