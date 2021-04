‘구미 3세 여아’ 친모 첫 재판서도 여전히 “출산 안 했다”

경북 구미 한 빌라에서 숨진 채 발견된 3세 여아의 친모 A 씨(48)가 첫 재판에서도 출산 사실이 없다고 주장했다. 그는 아이의 사체 유기 미수 혐의만 인정했다. 뉴시스



경북 구미 한 빌라에서 숨진 채 발견된 3세 여아의 친모 A 씨(48)가 첫 재판에서도 출산한 사실이 없다고 주장했다. 그는 아이의 사체 유기 미수 혐의만 인정했다.대구지방법원 김천지원은 22일 미성년자 약취 유인 및 사체 유기 미수 혐의로 기소된 A 씨에 대한 첫 재판을 열었다.검찰에 따르면 A 씨는 지난 2월 구미시의 한 빌라에서 C 양(3)이 방치돼 숨져있는 것을 발견하고, 사체를 유기하려고 했지만 미수에 그쳤다.당초 C 양의 어머니로 알려진 B 씨(22)는 살인 등 혐의로 구속돼 재판에 넘겨졌다. 다만, 수사 과정에서 C 양의 친모가 A 씨로 밝혀지면서 사건은 새로운 국면을 맞았다.수사당국은 A 씨가 자신이 낳은 아이를 둘째 딸 B 씨가 낳은 신생아와 ‘바꿔치기’한 것으로 보고 A 씨를 미성년자 약취 유인 및 사체 유기 미수 혐의로 구속기소 했다.하지만 A 씨는 네 차례에 걸쳐 진행된 유전자 검사 결과를 부인하며 계속 ‘아이를 낳은 적이 없다’고 주장해 왔다.A 씨 측은 첫 공판에서도 같은 주장을 펼쳤다. A 씨 변호인은 “A 씨가 공소사실 일부에 대해 부인하고 있으며 사체 은닉에 대해서는 인정하고 있다”고 말했다.A 씨 역시 “약취는 출산 사실이 없어 전제가 틀려 잘못이 없다”고 거듭 강조했다.반면, 검찰은 산부인과에서 신생아와 산모가 함께 있는 이른바 ‘모자동실’ 과정에 A 씨가 알 수 없는 방법으로 자신이 낳은 아이와 B 씨가 낳은 아이를 바꿔치기했다고 보고 있다.재판부는 “신생아 유출 추정은 되나 명확히 입증하지 못해 불상의 방법이라고 기재해 기소했는데 공소장에 ‘산모수첩을 소지한 사람이 데리고 나갈 수 있다’고 기재한 이유가 무엇이냐”고 물었다. 이에 검사는 “그럴 가능성이 높기 때문에 기재했는데 명확히 특정하지 못했기 때문에 그렇게 했다”며 “추가 증거 제출을 검토하겠다”고 답했다.A 씨에 대한 2차 공판은 내달 11일 오후 4시 열릴 예정이다.장연제 동아닷컴 기자 jeje@donga.com