美백악관 “동맹국과 베이징 올림픽 공동 보이콧 논의 안해”

미국 백악관은 동맹국들과 중국 베이징 동계올림픽 공동 보이콧을 논의하고 있지 않다고 밝혔다.7일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)에 따르면 젠 사키 백악관 대변인은 이날 언론과의 브리핑에서 “우리는 물론 동맹국, 파트너들과 모든 수준에서 공동 관심사를 정의하고 공동 접근을 확립하기 위해 긴밀히 협의한다”고 말했다.그러면서도 “그러나 미국의 관점에서, 베이징 올림픽과 관련한 우리의 계획의 어떤 변화에 관해 논의를 진행하고 있지 않다”고 말했다.또 “우리는 동맹국, 파트너들과 어떠한 공동 보이콧도 논의한적 없으며 논의하고 있지도 않다(We have not discussed and are not discussing any joint boycott with allies and partners)”라고 강조했다.사키 대변인의 이번 발언은 지난 6일 네드 프라이스 국무부 대변인의 발언을 진화하려는 의도가 있어 보인다.프라이스 대변인은 이날 정례 브리핑에서 베이징 올림픽 공동 보이콧‘에 대해 질문 받고 “이는(공동 보이콧)은 우리가 분명히 논의하고 싶은 것”이라며 “조직적인 접근은 우리 뿐만 아니라 동맹국과 파트너의 이익에도 부합될 것”이라고 했다.그는 “우리는 오는 2022년에 대해 얘기하는 건데 아직 2021년 4월이다. 이 게임은 아직 시간이 남았다”며 “시한을 정하고 싶지 않지만 이와 같은 논의는 진행 중”이라고 했다.하지만 논란이 되자 국무부 고위 관리는 이날 미국 언론에 전자우편을 보내 베이징 동계올림픽 공동 보이콧을 검토한 바 없다고 정정했다.국무부 고위 관리는 “2022년 (베이징 동계) 올림픽에 대한 우리의 입장은 변하지 않았다”며 “우리는 동맹국과 공동 보이콧을 논의한 적이 없었고, 논의하고 있지도 않다”고 강조했다.이어 “국무부 대변인은 일부 보도와 달리 ’우리가 했다(we had)‘고 말하지 않았다”면서 “우리는 동맹국, 파트너와 중화인민공화국(PRC)에 대한 공통된 우려사항을 정기적으로 논의한다. 우리는 공유된 접근이 항상 우리에게 이익이 된다는 점을 감안해 계속 그렇게 할 것”이라고 했다.[서울=뉴시스]