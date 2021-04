여자친구의 4살 아이 얼굴 피멍 들게 때린 40대 법정 구속

자료사진 출처 | ⓒGettyImagesBank

이혼 후 엄마가 홀로 키우던 4살 아이 얼굴을 피멍이 들 정도로 때린 엄마의 남자친구가 법정 구속됐다.춘천지법 형사2단독 박진영 부장판사는 7일 아동복지법상 아동학대 혐의로 기소된 A 씨(40)에게 징역 1년 2개월을 선고하고 법정 구속했다.재판부는 “CCTV를 차단하고 아이를 폭행해 죄질이 나쁘다. 아이가 여전히 불안한 증상을 보이고, 부모에게 용서받지도 못했다”면서 “다만 아이가 회복된 점과 피해자와 접촉을 피하면서 추가 피해를 막으려고 노력한 점 등을 고려해 형을 정했다”고 설명했다.A 씨는 지난해 11월 5일 밤 여자친구 B씨(27)가 잠시 집을 나간 사이 B 씨의 아들 C 군(4)의 머리를 세게 때려 전치 3주의 상해를 가한 혐의로 재판에 넘겨졌다. A 씨는 같은 날 B 씨에게 욕설을 하며 뺨을 때려 상처를 입히기도 했다.A 씨에게 폭행을 당한 C 군은 이튿날 어린이집에 도착하자마자 코피를 흘렸고, 폭행당한 흔적을 발견한 어린이집 원장이 B 씨의 동의를 얻어 C 군을 병원으로 데려갔다. 병원 측은 곧장 아동학대 의심 신고를 했다.아동보호전문기관과 경찰이 B씨를 조사했으나 이렇다 할 혐의점을 찾지 못했고, 내사를 이어가는 사이 B 씨가 집 안 CCTV에서 수상한 점을 발견해 A씨의 범행을 경찰에 신고했다. C 군은 뒤통수와 얼굴 옆면에 시퍼런 피멍이 생겼고, 며칠 지나지 않아 피멍이 눈가로까지 번졌다.이 사건은 C 군이 폭행당한 사실을 알게 된 C 군의 친아버지가 인터넷 카페에 글을 올리면서 알려졌다.송치훈 동아닷컴 기자 sch53@donga.com