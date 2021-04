‘아이언맨’ 로버트 다우니 주니어, ‘56세’ 생일 맞아 해맑은 ‘브이’

로버트 다우니 주니어 SNS © 뉴스1

할리우드 배우 로버트 다우니 주니어가 생일을 맞아 ‘56세’ 인증샷을 공개했다.로버트 다우니 주니어는 4일(현지시간) 자신의 인스타그램을 통해 “모든 생일에 대해 많은 사랑과 감사를 기원한다”며 “오늘 축복을 느끼는 많은 이유들 #행복한 부활절 #행복한 유월절 #다우니 주니어 생일 (Much love and gratitude for all of the birthday well wishes! Many reasons to feel blessed today. #HappyEaster #HappyPassover #BirthdayDowneyJr)”이라고 적었다.이와 함께 공개된 사진에는 1965년생인 로버트 다우니 주니어가 올해 나이 ‘56세’임을 알리는 숫자 풍선과 함께 서 있는 모습이 담겼다. 로버트 다우니 주니어는 와인 색의 편안한 옷을 입고 유쾌한 브이 포즈를 취하고 있어 시선을 사로잡는다.한편 로버트 다우니 주니어는 마블 영화 ‘어벤져스’ 시리즈에서 ‘아이언맨’ 역할을 맡아 전 세계적으로 큰 사랑을 받았다. 개봉을 앞둔 영화 ‘셜록 홈즈3’에서 셜록 홈즈 역을 맡았다.(서울=뉴스1)