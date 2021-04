“당이 바라는 곳에”…‘청년 탄원’ 분위기 고조하는 북한

(평양 노동신문=뉴스1) = 북한 노동당 기관지 노동신문은 4일 “강원도 안의 수십명 청년들이 값높은 청춘시절을 조국번영을 위한 길에 아낌없이 바칠 불같은 일념 안고 섬마을과 산골학교, 군민 발전소건설장, 사회주의농촌 등으로 앞을 다투어 탄원하였다“라고 보도했다. [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. DB 금지. For Use Only in the Republic of Korea. Redistribution Prohibited] rodongphoto@news1.kr