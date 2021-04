자살예방캠페인 사람사랑 생명사랑 밤길걷기, ‘함께 GO WALK’ 2주간 진행

한국생명의전화와 삼성생명, KBS한국방송이 공동 주최하는 ‘제16회 자살예방 캠페인, 사람사랑 생명사랑 밤길걷기(이하 사생밤)’의 첫 번째 프로그램인 ‘함께 GO WALK(함께고워크)’가 5월 8일부터 23일까지 2주간 진행된다.주최사인 삼성생명은 ‘함께가요 미래로! Enabling People’를 삼성CSR(기업의 사회적 책임) 비전으로 ‘사람, 사랑’을 사회공헌 브랜드로 하여 2019년부터 한국생명의전화와 함께 사생밤을 개최하고 있다고 5일 밝혔다.사생밤은 미국자살예방재단의 ‘OUT OF THE DARKNESS COMMUNITY WALKS’ 자살예방 캠페인을 2006년 국내에 도입한 것으로 올해로 16번째를 맞는다. 세계 자살예방의 날(9월 10일)을 맞아 하루에 37.8명이 자살하는 대한민국의 현실을 자각하고 생명의 소중함을 전하며, 캄캄한 어둠을 헤치고 희망으로 걸어 나가고자 하는 캠페인이다.사생밤의 첫 번째 프로그램인 ‘함께 GO WALK(함께고워크)’는 청소년 자살률의 심각성을 범국민적으로 알리기 위해 10만 명 당 대한민국 청소년 자살률 수치인 5.9명에서 비롯한 5.9km를 걷는 프로그램이다. 원하는 곳 어디서나, 걷고 싶은 나만의 곳에서 참여가 가능하고 비대면 으로 참여할 수 있도록 진행하는 것이 올 행사의 특징이다.참가자들에게는 프로스펙스가 후원한 캠페인 티셔츠와 완보 메달, 배번호표, 캠페인 타투스티커, 생명이네 약국 수제캔디, 커버낫 에코백, 헐커스 엠에스엠 아이스 겔 50ml, 박카스 젤리, KF94 마스크를 기념품으로 제공한다.행사 참여 방법은 간단한 편이다. 5월 4일부터 순차적으로 발송하는 기념품을 수령하고 캠페인 티셔츠와 배번호를 착용해 캠페인 참여를 위한 러닝 앱을 설치한 후, 본인이 원하는 시간과 장소에서 5.9km를 완보하여 필수 해시태그(#자살예방캠페인 #밤길걷기함께고워크 #나와걷자)와 함께 SNS에 인증하면 완료된다.참가 신청은 4월 5일부터 28일까지 24일간 공식 홈페이지를 통해 가능하며, 참가 후원금 전액은 한국생명의전화 청소년 자살예방사업에 기부한다.캠페인 관계자는 “이번 행사는 2020년까지 총 30만여 명이 캠페인에 참여하여 생명의 소중함을 확산시키고 있다”며 “소중한 사람을 지키고, 그리운 사람을 기억하고, 나를 응원하기 위해 함께 걷는 이번 행사에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”라고 말했다.한편, 함께 GO WALK(함께고워크) 프로그램은 인스타그램을 통해서도 참여할 수 있다. 보다 자세한 사항은 2021 사생밤 공식 홈페이지와 인스타그램에서 확인하면 된다.박해식 동아닷컴 기자 pistols@donga.com