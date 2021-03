펜타곤, ‘두 올 낫’ MV 500만 뷰 돌파…뜨거운 글로벌 인기

큐브엔터테인먼트



그룹 펜타곤의 신곡 ‘두 올 낫’(DO or NOT) 뮤직비디오가 500만 뷰를 돌파했다.지난 15일 오후 6시 공개된 펜타곤의 미니 11집 ‘러브 올 테이크’(LOVE or TAKE)의 타이틀곡 ‘두 올 낫’ 뮤직비디오는 공개 5일 차인 19일 오전 2시 기준 유튜브 조회수 500만 뷰를 넘어서며 뜨거운 인기를 입증했다.앞서 펜타곤은 미니 11집 ‘러브 올 테이크’로 전 세계 14개 지역 아이튠즈 앨범 차트 정상에 오른 것은 물론 타이틀곡 ‘두 올 낫’으로 국내 음원사이트 실시간 차트 1위를 차지한 바 있다. 글로벌 팬들 역시 뜨거운 반응을 보이고 있다.‘두 올 낫’은 리더 후이와 멤버 우석 그리고 작곡가 네이슨(NATHAN)이 의기투합하여 만든 곡으로 펜타곤 특유의 중독적인 멜로디와 화법이 돋보이는 팝-록 장르의 곡이다.한편 펜타곤은 19일 KBS 2TV ‘뮤직뱅크’에서 신곡 ‘두 올 낫’으로 컴백 무대를 선사할 예정이다.(서울=뉴스1)