‘대인배’ 푸틴, 자신 살인자 칭한 바이든에 “건강하시라”

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 자신을 ‘살인자’라고 언급한 조 바이든 미국 대통령에게 “우리는 다른 사람에게서 나를 본다”고 비꼬았다.18일 AFP와 로이터에 따르면 푸틴 대통령은 이날 러시아가 크림반도를 병합한지 7년이 돼 열린 국영TV 행사에서 바이든 대통령의 발언에 대해 “누군가를 아는 데에는 한 사람이 필요하다”며 “우리는 항상 다른 사람에게서 우리 자신의 자질을 보고 그가 우리와 같다고 생각한다”고 말했다.즉 나를 살인자라고 칭한 바이든 대통령도 ‘똑같은 사람’이라고 응수한 것이다.푸틴 대통령은 이날 바이든 대통령의 건강을 기원한다는 말을 하기도 했다. 바이든 대통령은 미국의 역대 최고령 국가 지도자로 만 78세, 한국 나이로는 80세다.푸틴 대통령이 이런 말을 한 데에는 바이든 대통령을 에둘러 비꼬았을 가능성도 있어 보였으나 푸틴 대통령은 “농담 없이 진심으로 하는 말”(I‘m saying this without irony, not as a joke)이라고 말했다.바이든 대통령은 대선 당시 잦은 실언 등을 해 도널드 트럼프 전 대통령으로부터 치매에 걸렸다는 공격을 받았었다. 그는 최근에도 자신이 임명한 국방장관의 이름을 깜빡한 듯한 모습을 보여 또 한 번 일각의 지적을 받기도 했다.푸틴 대통령은 이와 함께 “미국은 세계에서 핵무기를 사용한 유일한 나라”라고 칭하면서 “러시아는 자국의 이익을 방어할줄 안다. 러시아에 이로운 조건으로 (이번 문제를) 협력할 것이고 그들(미국)은 그것을 처리해야만 할 것”이라고 말했다.한편 바이든 대통령은 17일 ABC 뉴스와의 인터뷰에서 야권 지도자인 알렉세이 나발니 등 정적에게 독살을 지시한 혐의를 받는 푸틴 대통령이 살인자라고 생각하느냐는 질문에 “그렇다”고 답했다.바이든 대통령은 또 푸틴 대통령이 2020년 미국 대통령 선거에 개입하려 시도했다는 의혹과 관련해 “대가를 치르게 될 것”이라고 말했다.(서울=뉴스1)