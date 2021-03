슈퍼주니어, 아이튠즈 전 세계 20개 지역 1위

그룹 ‘슈퍼주니어’가 정규 10집으로 아이튠즈 전 세계 20개 지역에서 1위를 기록했다.17일 레이블 SJ에 따르면 지난 16일 공개된 슈퍼주니어의 정규 10집 ‘더 르네상스(The Renaissance)’는 아이튠즈 톱 앨범차트에서 전 세계 20개 지역 1위에 올랐다.해당 국가는 콜롬비아, 에콰도르, 아랍에미리트, 사우디아라비아, 바레인, 폴란드, 멕시코, 칠레, 페루, 브라질, 싱가포르, 필리핀, 마카오, 말레이시아, 태국, 인도, 홍콩, 베트남, 대만, 인도네시아 등이다.또 이번 앨범은 QQ뮤직, 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직까지 중국 주요 음악 사이트 디지털 앨범판매 차트에서도 1위를 휩쓸며 인기를 입증했다.슈퍼주니어의 새 앨범에는 타이틀곡 ‘하우스 파티(House Party)’를 비롯해 ‘슈퍼(SUPER)’, ‘번 더 플로어(Burn The Floor)’, ‘파라독스(Paradox)’, ‘클로저(Closer)’, ‘우리에게(The Melody)’, ‘사랑이 멎지 않게(Raining Spell for Love)(Remake ver.)’, ‘미스터리(Mystery)’, ‘같이 걸을까(More Days with You)’, ‘하얀 거짓말(Tell Me Baby)’ 등 총 10트랙이 수록돼 있다.한편 오는 16~19일 오후 2시에는 브이 라이브(V LIVE)와 네이버 TV ‘슈주 리턴즈’ 채널을 통해 신곡 ‘하우스 파티’의 안무 연습, 비하인드 현장 등이 담긴 ‘슈주 리턴즈4-정규 10집 제작기’가 방송된다.[서울=뉴시스]