‘블핑’ 로제 ‘On The Ground’, 스포티파이 글로벌 톱50 8위

그룹 ‘블랙핑크’의 로제 솔로곡 ‘On The Ground’과 ‘Gone’이 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 ‘스포티파이’ 차트에서 상위권에 올랐다.소속사 YG엔터테인먼트는 14일 “로제의 솔로 싱글 앨범 ‘R’의 타이틀곡 ‘On The Ground’는 13일(현지시간) 스포티파이 글로벌 톱50 차트서 8위를 차지했다”며 “서브타이틀곡 ‘Gone’은 11위에 올라 만만치 않은 저력을 보여줬다”고 14일 전했다.‘On The Ground’는 스포티파이에서 지난 하루 동안 약 326만 회, 서브타이틀곡 ‘Gone’은 294만 회 각각 재생됐다.이는 정식 발매된 한국 솔로 아티스트의 음원 중 가장 높은 수치다.로제의 솔로 타이틀곡 ‘On The Ground’는 ‘항상 더 높은 곳을 바라보며 달려왔지만 정작 중요한 가치는 내 안에 있다’는 내용의 가사를 담은 곡이다.‘On The Ground’ 뮤직비디오는 공개 당일 유튜브에서 가장 많이 본 동영상 1위에 오르기도 했다. 24시간 동안 약 3900만 뷰를 기록했으며, 이날 오전 현재 5600만 뷰를 돌파했다.[서울=뉴시스]