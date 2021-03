생후 3개월 아들 다치게 해놓고 10시간 방치해 숨지게 한 부부

생후 3개월 된 아들을 바닥에 떨어뜨려 머리를 다치게 하고 10시간이나 방치한 30대 부부에게 검찰이 중형을 구형했다. 동아일보DB(해당 사진 기사와 직접적인 관련 없음)



생후 3개월 된 아들을 바닥에 떨어뜨려 머리를 다치게 하고 10시간이나 방치한 30대 부부에게 검찰이 중형을 구형했다.인천지법 부천지원 형사1단독 정찬우 판사는 12일 과실치사 및 아동복지법상 아동 유기·방임 혐의로 기소된 A 씨(38)와 그의 아내 B 씨(33)에 대한 결심공판을 심리했다.검찰은 “피고인들은 피해자가 위험한 상태인 줄 알았음에도 응급처치를 하지 않고 10시간을 그냥 두는 등 치료를 소홀히 해 방임했다”며 A 씨 부부에게 징역 5년을 각각 구형했다.A 씨 부부는 지난해 5월 27일 오후 11시경 경기 부천시 자택에서 생후 3개월인 아들 C 군을 바닥에 떨어뜨려 머리를 다치게 하고도 10시간 동안 병원에 데려가지 않고 방치해 숨진 혐의로 재판에 넘겨졌다.당시 A 씨 부부는 말다툼을 벌였는데, B 씨가 A 씨의 팔을 뿌리치면서 껴안고 있던 C 군을 바닥에 떨어뜨린 것으로 조사됐다.이 일로 C 군은 바닥에 머리를 부딪쳐 다쳤으나, A 씨 부부는 응급처치 등을 하지 않고 C 군을 병원에 데려가지도 않았다.결국 C 군은 사건 발생 40여 일만인 지난해 7월 뇌 손상 등으로 숨졌다.A 씨 부부의 변호인은 “비난받아 마땅한 범행을 저지른 피고인들은 범행 일체를 인정하면서 반성하고 있다”면서 “순간적으로 잘못된 판단을 했지만, 최대한 관대한 판결을 내려달라”며 선처를 호소했다.A 씨 역시 최후 진술을 통해 “사랑하는 아들을 떠나보내고 하루하루 너무 힘들었다”며 “같은 잘못을 반복하지 않겠다”고 말했다.B 씨도 “저는 자식을 먼저 보낸 못난 엄마”라며 “제 곁을 빨리 떠나간 아들이 너무 보고 싶다. 세심하게 보살피지 못했던 점은 앞으로 평생 반성하며 살겠다”고 울먹였다.장연제 동아닷컴 기자 jeje@donga.com