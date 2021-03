한국산업기술대, 2021 MOLTEN 국제학술대회 포스터상 수상

한국산업기술대학교는 신소재공학과 석사과정 여상록 대학원생이 ‘제11회 International Conference on Molten slags, Fluxes and salts’ 온라인 학술대회에 참가해 Molten 2021 포스터 상(Young Slag Scientist Poster Award)을 수상했다고 9일 밝혔다.1980년에 시작된 International Conference on Molten slags, Fluxes and Salts 국제 학술대회는 4년에 한 번 개최되는 권위 있는 학술대회로 철강 및 금속고품질소재 생산의 필수적인 부산물인 슬래그, 플럭스 및 솔트에 대한 연구를 주제로 한다.이번 행사는 대한금속재료학회 주최로 일본철강협회(ISIJ), 중국금속학회(CSM) 및 미국 금속재료학회(TSM)의 논문 지원과 포스코, LS Nikko 동 제련, 현대제철, 동국제강 등의 기업들의 후원으로 진행됐다. 2월 21일부터 25일까지 총 4일간 23개국의 연구자들이 버츄얼 컨퍼런스를 통해 254건을 연구결과를 발표했다.이번 수상 포스터는 고품질의 철강을 제조하기 위한 기초연구로 ‘산화칼슘(CaO)-산화알루미늄(Al2O3)-이산화규소(SiO2) 슬래그에서 산화알루미늄 개재물의 용해거동 관찰’이라는 주제를 다뤘다. 여상록 학생은 “4년에 한 번 개최되는 국제 학술대회에서 상을 받게 돼 영광스럽고 많은 도움 주신 정용석 교수님께 감사를 드린다”며 “앞으로도 지속적으로 발전시켜 철강 분야의 가치 있는 연구원이 되기 위해 노력하겠다”고 말했다.