‘26억 보이스피싱’ 전달책 맡고 10만원 챙긴 남성…징역3년 실형

ⓒGettyimagesBank



보이스피싱 조직에서 전달책을 맡고 10만 원을 챙긴 20대 남성에게 실형이 선고됐다. 이들 조직은 1명에게만 26억 원의 피해를 입힌 것으로 드러났다.서울동부지법(형사11단독 박정길 부장판사)은 사기 혐의를 받는 중국 국적 남성 A 씨(27)에게 지난 17일 징역 3년을 선고했다고 24일 밝혔다.A 씨는 지난해 7월 31일 오후 12시 22분경 서울 중구 한 음식점 앞에서 B 씨(47·구속기소)에게 현금 2억원이 든 여행용 가방을 전달 받았다.이후 금천구의 한 건물로 이동해 C 씨(33·구속기소)에게 이 가방을 전달하고 현금 10만원을 수수료로 챙긴 혐의를 받는다.A 씨가 전달한 현금 가방은 수거책 B 씨가 D 씨(50)를 속이고 받은 현금인 것으로 조사됐다.D 씨는 ‘택배가 주문됐다’는 메시지를 받고 해당 번호로 전화를 걸었다. 전화를 받은 보이스피싱 조직원은 검사를 사칭하며 ‘계좌에 든 돈을 찾아 우리가 보내는 직원에게 맡기라’는 취지로 D 씨를 속인 것으로 나타났다.이에 속은 D 씨는 B 씨에게 현금 2억원을 건넸고 같은 날부터 그 다음 달 5일까지 B 씨는 D 씨에게 총 22억8000만원을 가로챘다.D씨의 총 피해액은 약 26억원에 달하는 것으로 검찰 조사 결과 파악됐다. B 씨는 D 씨에게 현금을 가로챈 혐의 등으로 최근 1심에서 징역 9년을 선고 받았다.C 씨는 D 씨의 피해 금액 약 20억원 등을 보이스피싱 조직 내 다른 조직원에게 전달한 혐의를 받고 있다. 1심 재판부는 최근 C 씨에게 징역 7년을 선고했다.박 부장판사는 A 씨에 대해 “보이스피싱 범죄조직과 연계해 피해자금을 수거해 전달하는 역할을 했다. 피해자들이 심각한 피해를 입었고, 피해 금액이 다액임에도 피해회복이 이루어지지 않았다”면서도 “초범이고 전체 피해 금액 중 취득한 이익이 크지 않다”고 판시했다.A 씨는 1심 판결에 불복해 항소장을 제출했으며 B 씨와 C 씨 역시 항소한 것으로 알려졌다.김혜린 동아닷컴 기자 sinnala8@donga.com