에이티즈, 美서 가장 많이 트윗된 가수 5위…세계적 가수와 나란히

에이티즈(ATEEZ)가 세계적인 아티스트들과 이름을 나란히 했다.에이티즈는 최근 트위터에서 발표한 ‘2020년 미국에서 가장 많이 트윗 된 뮤지션(2020 most Tweeted about musicians in the US)’에서 5위에 랭크됐다. 이는 세계적인 아티스트 방탄소년단, 카니예 웨스트(Kanye West), 비욘세(Beyonce), 드레이크(Drake)의 뒤를 이었다.이와 관련해 미국 유력 매체인 ‘포브스’와 ‘롤링스톤’의 칼럼에서도 언급되었으며, 특히 에이티즈는 새 앨범으로 컴백을 앞두고 최근 트위터 팔로워 200만 명을 돌파한 바 있어 더욱 눈길을 끌었다.앞서 에이티즈는 ‘2020년 전 세계에서 가장 빨리 성장한 K팝 아티스트(Top 10 fastest-rising K-Pop artists in the world)’ 3위, ‘2020년 전 세계에서 가장 많이 트윗 된 K팝 계정(2020 Most Tweeted KPOP accounts globally)’ 8위, ‘2020년 전 세계에서 가장 많이 언급된 K팝 아티스트(Top 10 most mentioned K-pop artists in the world)’ 10위에도 랭크된 바 있다.한편 이렇게 국내외에서 주목을 받고 있는 에이티즈의 새 앨범 ‘제로 : 피버 파트 2’는 오는 3월1일 오후 6시에 발매된다.(서울=뉴스1)