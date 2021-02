美 연준 “통화 완화정책 유지…경제, 목표와 거리 멀어”

미국 연방준비제도(Fed·연준)는 현 수준의 완화적인 통화정책을 이어가겠다고 밝혔다.17일(현지시간) 연준이 공개한 지난달 26~27일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 의사록에 따르면 참석자들은 당분간 통화정책이 유지될 것이라고 예고했다.신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태에서 연준은 기준금리를 제로(0) 수준으로 내렸다. 월 자산 매입 규모는 1200억달러 수준이다.의사록은 “참석자들은 현재 경제 상황이 위원회의 장기적인 목표와는 거리가 멀고, 이러한 목표가 달성될 때까지 정책 기조는 완화적으로 유지될 필요가 있다(stance for policy would need to remain accommodative)는 점에 주목했다”고 밝혔다.연준 양적완화(QE)에 대한 평가도 내놨다. 의사록은 “참석자들은 지난해 3월부터 이뤄진 연준의 대차대조표 증가는 재정 여건을 실질적으로 완화시켰고 경제에 실질적 지원을 하고 있다고 언급했다”고 전했다.CNBC에 따르면 연준 대차대조표는 약 7조5000억달러로 증가했다.아울러 의사록은 “자산매입에 대한 위원회 지침은 고용과 인플레이션(물가상승) 목표 달성을 향한 상당한 진전이 있을 때까지는 적어도 현재 속도로 매입이 지속될 것임을 시사했다”고 밝혔다.이어 “경제가 아직 그러한 목표와 거리가 멀기 때문에, 참석자들은 실질적인 추가 진전이 이뤄지기까지는 시간이 걸릴 것 같다고 판단했다”고 덧붙였다.최근 연준 관계자들은 실업률이 낮아지고 인플레이션 목표치인 2%를 달성할 때까지 통화정책을 유지하겠다고 반복적으로 강조했다.CNBC에 따르면 지난달 FOMC 회의 이후 연준 관계자들은 연준 목표인 강력한 노동시장을 향한 진전이 있을 때까지 중대한 정책 변화는 없다고 사실상 만장일치로 말해왔다.제롬 파월 연준 의장은 FOMC 이후 기자회견에서 “테이퍼링(자산매입 축소)은 시기상조다. 우리는 자산매입 지침을 수정하기 전에 목표를 향한 실질적인 추가 진전을 보고 싶다”고 밝힌 바 있다.[서울=뉴시스]