그룹 TOO 차웅기, ‘사적모임 제지 소신 발언’ 하루 만에 학폭 의혹

5인 이상 사적모임을 가지려는 친구들을 제지해 귀감을 샀던 그룹 TOO(티오오) 멤버 차웅기가 그 다음날 학폭(학교 폭력) 가해자 의혹에 휩싸였다.16일 온라인 커뮤니티 네이트판에서는 ‘TOO 차웅기 학폭 공론화 합니다’라는 제목으로 과거 학폭 의혹을 제기한 글이 올라왔다.차웅기가 과거 학교 폭력 가해자라고 주장한 A 씨는 “사람들의 기억 속에 차웅이기가 대단한 사람으로 남는 건 죽어도 싫다”며 “‘술자리 소신 발언’으로 사람들이 떠받들어 주는 건 차마 보지 못하겠다”고 글은 쓴 이유를 밝혔다.차웅기는 하루 전인 15일 자신이 입학을 앞둔 대학교 내 단체카톡방에서 ‘5인 이상 사적모임 금지’ 수칙을 위반하고 술 모임을 가지려는 동기들에게 ‘이 시국에 술자리 모임은 옳지 않다’며 소신 발언을 했다는 것이 알려져 귀감을 샀다. 이와 관련해 A 씨는 차웅기가 과거에는 그런 사람이 아니었다고 폭로한 것이다.A 씨는 차웅기가 과거 학폭 가해자였던 친구들과 가담해 피해 학생을 괴롭혔다고 주장했다. A 씨는 “피해자가 차웅기와 그의 친구들이 올린 글 때문에 전학 가고 전화번호와 SNS 계정도 다 바꿨다”며 “피해자는 대인기피증이 생겨 결국 이사까지 갔다”고 주장했다.A 씨는 또 차웅기에게 피해를 당했다는 다른 피해자인 B 씨와 C 씨에 대해서도 밝혔다. A 씨는 “B 씨는 차웅기 무리가 싫어하는 친구와 친하게 지냈다는 이유만으로 언어폭력을 당했다”며 “당시 B 씨는 중학교 2학년이었는데 차웅기 무리의 괴롭힘에 두려움에 떨었다”고 전했다.또 피해자 C 씨와 관련해 A 씨는 “차웅기 무리가 쉬는 시간마다 C 씨에게 욕설을 하고 괴롭혀서 C 씨가 조퇴나 결석을 자주했다”며 “C 씨는 학교생활을 제대로 할 수 없어 선생님들에게 문제아 취급을 당했다”고 주장했다.A 씨는 이어 “차웅기 무리는 C 씨의 부모님 이름을 가지고 놀리며 페이스북에 기재를 하거나 하굣길에 그의 부모님 이름을 부르며 즐거워했다”며 “결국 C 씨를 포함한 피해자들이 학교에 학교폭력대책자치위원회(학폭위)를 열어 달라고 했지만 학교 측은 가해자들이 사과했다는 식으로 대충 무마시키고 넘어갔다"고 말했다. 이후 피해자들은 가해자들에게 사과조차 받지 못한 채 사건이 마무리 됐고 C 씨는 정신과 치료를 받으며 힘든 시간을 보냈다고 A 씨는 덧붙였다.A 씨는 피해자들과 대화한 문자 캡처 사진과 차웅기가 학교 폭력 가해자들과 SNS 상에서 피해자들을 놀리는 대화 내용 등을 근거 자료로 첨부하기도 했다. 차웅기의 학폭과 관련해 소속사는 “현재 확인 중”이라고 답했다.조유경 동아닷컴 기자 polaris27@donga.com