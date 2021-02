美경제지 포브스가 뽑은 올해 ‘최고 TV’ LG·삼성 석권

미국 경제전문지 포브스(Forbes)가 최근 발표한 ‘2021년 최고의 TV’(The Best TVs In 2021)에서 ‘최고의 8K TV’(The Best 8K TV)‘ 부문을 차지한 삼성전자의 QLED TV ’Q900TS‘(사진=포브스 홈페이지) © 뉴스1

LG전자의 올레드(OLED·유기발광다이오드) TV와 삼성전자의 ‘QLED TV’가 미국 경제전문지 포브스가 선정한 올해 최고의 TV 주요 부문을 석권했다.16일 업계에 따르면 미국의 유력 경제지 포브스(Forbes)가 최근 발표한 ‘2021년 최고의 TV’(The Best TVs In 2021) 랭킹에서 LG전자가 지난해 출시한 올레드 TV ‘CX’ 모델이 ‘최우수 TV’(The Best TV Overall)로 이름을 올렸다.포브스는 LG전자 올레드 CX에 대해 “모든 소비자들의 취향과 성향을 충족시키는 완벽한 TV는 있을 수가 없다”면서도 “하지만 LG전자의 올레드 CX 시리즈는 그러한 기준에 가장 근접할 것”이라고 평가했다.그러면서 자발광을 바탕으로 한 올레드 특유의 색재현력과 HDR(High Dynamic Range), 뛰어난 인공지능(AI) 업스케일링 성능 등을 장점으로 꼽았다.아울러 포브스는 ‘최고의 8K TV’ 부문도 발표했는데 여기에는 삼성전자의 ‘Q900TS’ 모델이 선정됐다. 이에 대해 포브스는 “합리적인 가격과 저해상도 제품에서 경험할 수 없는 차원이 다른 화질을 제공하는 것이 강점”이라고 분석했다.게임을 즐길 때 적합한 ‘최고의 게이밍 TV’(The Best TV For Gaming) 부문에도 삼성전자의 QLED TV 시리즈 중 하나인 ‘Q80T’ 모델이 랭크됐다.포브스는 삼성전자의 QLED TV에 대해 120헤르츠(Hz) 고주사율을 지원하는 것과 AMD 기반의 ‘프리싱크’를 적용한 것에서 강점을 갖고 있다고 평가했다. 삼성전자는 올해 출시하는 프리미엄 제품인 ‘Neo QLED’ TV에도 AMD의 ‘프리싱크 프리미엄 프로’ 기능을 도입한다.특히 포브스는 게이밍 최고성능 TV 선정과 관련해 “LG CX도 최고의 게이밍 TV로 대안이 될 수 있으나 올레드는 번인에 취약하다는 현실적인 문제가 있다”고 지적했다.이밖에 포브스는 스포츠 감상을 위한 최고의 TV로는 소니의 올레드 TV ‘A8H’를 꼽았다. 또 1000달러 미만 중가 제품 중에서는 중국 하이센스의 H9G 모델, 800달러 미만에는 하이센스 H8G, 500달러 미만은 TCL의 5시리즈를 선정했다.공교롭게도 포브스가 선정한 TV 업체는 모두 한국(삼성·LG), 중국(하이센스, TCL), 일본(소니) 등 아시아 기업들에서 나온 셈이다.포브스는 ‘최고 TV’ 브랜드 선정과 관련해 “올해는 LG전자가 차지했으나 신제품 출시와 소비자들의 수요 등에 따라 언제든 바뀔 수도 있다”며 “최근 몇년 동안에는 최고 TV 브랜드에 삼성전자, LG전자, 소니, 파나소닉, 비지오, TCL, 하이센스가 포함하고 있다”고 밝혔다.(서울=뉴스1)