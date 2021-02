이모집 욕조에 빠져 숨진 10살 여아…“온몸 멍투성이”

ⓒ News1 DB

경기 용인시에서 이모 집에 맡겨졌던 10세 여자 아이가 몸 곳곳에 멍이 든 채 욕조에서 숨지는 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.8일 용인동부경찰서는 아동학대 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(아동학대치사) 혐의로 A 씨(30대)와 B 씨(30대)를 붙잡아 조사 중이라고 밝혔다.이날 낮 12시 35분경 처인구 고림동 소재의 한 아파트 화장실에서 A 씨의 조카인 C 양(10)이 물이 담긴 욕조 안에서 의식을 잃은 채 발견됐다.C 양은 심폐소생술을 받으며 인근 병원으로 옮겨졌지만 끝내 의식을 되찾지 못하고 숨졌다.C 양을 진찰한 의료진은 몸에서 멍 자국을 발견하고 경찰에 아동학대가 의심된다며 신고했다.이에 경찰은 C 양의 이모 A 씨와 이모부 B 씨를 학대 용의자로 보고 긴급체포해 조사하고 있다.이 과정에서 B 씨는 일부 혐의를 인정한 것으로 전해졌다. 경찰은 B 씨를 아동학대치사 혐의로 입건해 구체적인 사건 경위 등을 조사할 방침이다.C 양은 약 3개월 전 이사 문제로 부모에 의해 이모 A 씨의 집으로 맡겨진 것으로 조사됐다.경찰은 정확한 사망원인을 파악하기 위해 국립과학수사연구원에 의뢰해 C 양 부검을 진행할 예정이다.경찰 관계자는 “아동학대 사실이 드러나면 구속영장을 신청할 계획”이라고 밝혔다.김소영 동아닷컴 기자 sykim41@donga.com