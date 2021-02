국내 연구진 “코로나19 감염자, 증상발현 후 12일까지만 전파”

뉴잉글랜드 저널 오브 메디슨에 게재된 ‘코로나19 입원환자의 코로나19 바이러스 배양 가능 기간(Duration of Culturable SARS-CoV-2 in Hospitalized Patients with Covid-19)’ 논문. © 뉴스1

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 바이러스의 전파 가능기간이 증상발현 이후 12일 이내인 것으로 연구결과 나타났다.2일 김민철·정진원·최성호 중앙대학교병원 감염내과 교수 연구팀은 박민성 고려대학교 의과대학 미생물학교실 교수 연구진과 함께 이 같은 내용의 연구 논문을 발표했다고 밝혔다. 논문 제목은 ‘코로나19 입원환자의 코로나19 바이러스 배양 가능 기간(Duration of Culturable SARS-CoV-2 in Hospitalized Patients with Covid-19)’이다. 세계 최고 권위의 의학저널인 뉴잉글랜드 저널 오브 메디슨(NEJM; New England Journal of Medicine, 저널영향지수(impact factor) 74.699)’ 최신호에 게재됐다.연구팀은 중앙대병원에 입원한 경증 및 중등증 코로나19 환자의 상기도 검체에서 코로나19 바이러스를 배양해 얼마나 오랫동안 감염력 있는 바이러스(viable virus)가 배출되는지 평가했다.그 결과, 확진자에서 PCR(유전자) 검사 결과가 음성으로 전환되기까지 증상 발현 이후 34일(중간값)이 소요됐지만, 감염력 있는 바이러스를 확인하는 배양검사에서 코로나19 바이러스가 제거되기까지는 7일(중간값)이 걸렸다. 또 바이러스는 증상 발현 이후 최장 12일까지 배양됐다.즉, 경증 및 중등증 코로나19 환자로부터 바이러스 전파 가능 기간은 증상 발현 이후 중간값은 7일이고 최대 12일까지라는 설명이다.박만성 고대 교수는 “이 연구에서 코로나19 환자의 50%가 증상 발현 후 한 달 이상 PCR 검사에서 양성을 보였지만, 바이러스 배양으로 검사했을 때 감염력 있는 바이러스는 증상 발현 이후 1주일 내에 소실됐다”고 말했다.정진원 중앙대학교병원 감염내과 교수는 “경증 및 중등증 코로나19 환자에서 감염력 있는 바이러스는 증상 발현 이후 최장 12일까지 검출됐다”며, “이번 연구를 통해 코로나19 환자의 적절한 격리기간을 정하고, 밀접접촉자의 2차 전파의 위험성을 평가하는데 과학적인 근거를 제시할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.(서울=뉴스1)