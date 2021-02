WHO, 코로나 기원 조사 ‘불충분’ 지적에 발끈

우한시 화난시장 - SCMP 갈무리

세계보건기구(WHO)의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 기원 조사가 미흡하다는 지적이 나오고 있는 가운데, WHO가 이 같은 비판 여론을 의식한 듯 “잘 하고 있다”고 강조했다.2일(현지시간) AFP통신에 따르면 마이클 라이언 WHO 긴급준비대응 사무차장은 이날 WHO 국제조사팀의 코로나19 기원 조사가 미흡하다며 “내가 하면 더 잘할 것”이란 비판에 대해 ‘스모킹건’(Smoking gun·결정적 증거)을 제시하라고 반박했다.라이언 사무차장은 또 WHO 조사를 의심하는 사람들은 과학적 조사를 토대로 작성될 보고서가 나와도 믿지 않을 것이라고 비판했다.이같은 그의 발언은 국제사회에서 WHO의 철저한 조사를 요구하는 목소리가 커지는 가운데 나왔다. 지난 27일 미 백악관은 WHO에 중국에서 “철저하고 분명한” 국제 조사가 이뤄지기를 바란다는 입장을 밝혔다.젠 사키 백악관 대변인은 “미국은 (중국에서) 무슨 일이 일어났는지 살펴보기 위해 상당한 자원을 투입하고 있다”며 “우리 정보기관이 수집하고 분석한 정보를 활용하고, 동맹국들과 협력해 외부 보고서의 신뢰성을 평가할 것”이라고 강조했다.또 전날 토니 블링컨 미 국무장관은 NBC뉴스와 인터뷰에서 중국 정부가 코로나19 기원과 관련해 전문가들의 접근을 허용하는 데 아주 미흡했다며 WHO 조사팀의 철저한 조사를 촉구하기도 했다.조사를 비판하는 목소리와 함께 코로나19가 우한 바이러스연구소에서 유출된 것이라는 음모론 등이 난무하자 라이언 사무차장은 ‘스모킹건’을 제시하라고 음모론 등을 일축한 것으로 풀이된다.또 조사는 철저히 진행되고 있으니 더 이상의 간섭은 자제해달라는 뜻도 전한 것으로 보인다.한편 코로나19 기원 조사를 위해 2019년 말 첫 확진자가 나온 중국 후베이성 우한에 간 WHO 전문가팀은 화난 수산물 도매시장과 우한 바이러스연구소, 후베이성 질병통제센터 등을 방문해 본격 조사에 돌입했다.(서울=뉴스1)