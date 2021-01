美 군축협회 “북핵, 바이든 취임 100일 이내에 다뤄야”

© News1



조 바이든 미국 행정부 출범 100일 이내에 다뤄야 할 주요 핵 관련 사안으로 북핵 문제를 꼽은 미국 연구기관의 보고서가 20일 공개됐다.미국 자유아시아방송(RFA)에 따르면, 미국 군축협회(ACA)는 이날 바이든 대통령 취임 100일 이내에 다뤄야 할 주요 핵 관련 사안을 분석한 보고서(Nuclear Challenges for the New U.S. Presidential Administration: The First 100 Days and Beyond)를 공개했다.보고서는 차기 미 행정부가 출범 초기에 우선적으로 다뤄야 할 다섯가지 주요 사안 중 하나로 북핵 문제를 꼽았다.보고서는 북핵 협상 재개를 위해선 새 행정부가 북한에 협상 재개 의지가 있다는 조기 신호를 보내야 할 필요성을 언급했다.또한 북한 비핵화를 위해 더 현명하고 더 실용적인 단계적의 외교전략을 추구할 것이란 신호를 북한 당국에 보내야 한다고 제언했다.아울러 신임 국무장관은 공식 성명 또는 발언을 통해 싱가포르 정상회담에서 합의된 비핵화 및 평화, 역내 동맹에 대한 안보 등 미국의 약속을 재확인하고, 북한이 핵 프로그램 위험을 감소시키는 구체적이고 검증가능한 조치를 취하는 대가로 제한적 제재완화를 할 수 있다는 신호를 보낼 수 있다고 설명했다.이와 관련해 군축협회의 켈시 데번포트 비확산정책 국장은 19일 열린 보고서 발표 화상회의에서 “북미 싱가포르 합의는 동맹국인 한국이 지난주 강조했듯이 향후 북미 간 비핵화 협상의 기반이 된다”고 말했다.데번포트 국장은 북한이 우선적으로 핵실험 및 장거리 미사일 시험발사 중단 선언을 재확인하고 그 다음으로 영변 핵시설 폐기 조치를 취할 경우 미국은 이에 대한 일부 제재완화 등 상응조치를 고려해야 한다고 지적했다.한편 새 행정부가 북한에 먼저 북핵 협상 재개의 신호를 보낼 필요성은 다양한 곳에서 제기되고 있다.차기 백악관 국가안보회의(NSC) 인도?태평양 조정관에 내정된 커트 캠벨 전 국무부 동아태 담당 차관보는 지난해 12월 한 연구기관 화상회의에서 “차기 행정부가 북핵 문제를 외교정책 우선 순위에 올리고 한국 등 동맹국과의 논의를 통해 북한에 먼저 신호를 보내야 한다”고 강조한 바 있다.RFA가 최근 미 행정부 전직 관리와 전문가들을 대상으로 진행한 설문조사에서도 주요 전문가 13명 중 절반 이상인 7명이 바이든 행정부 출범 초기부터 북한에 대화 신호를 보내야 한다고 제언했다.(서울=뉴스1)