WHO “백신, 코로나 끝낼 완전한 해결책 아냐”

세계보건기구(WHO) 관계자들은 백신이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태를 끝내는 게 아니라고 밝혔다. 백신만 믿지 말고 이동 자제 등 방역 지침을 충실히 지켜야 한다는 당부다.15일(현지시간) CNBC에 따르면 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 이날 제네바 본부에서 기자회견을 열었다.그는 유럽, 아프리카, 미주 일부 국가에서 코로나19 확진자가 치솟고 있다고 우려했다.그는 “가정이나 지역사회 단위에서 감염의 고리를 끊지 못하기 때문”이라고 밝혔다.그러면서 전 세계 사망자가 200만명을 돌파하고 새로운 변이 바이러스가 여러 국가에서 나타나는 상황에서 각국 지도자들이 모든 조치를 해야 한다고 말했다.그는 “이 폭풍에서 벗어날 유일한 방법은 우리가 가진 도구를 함께 공유하고 함께 사용하려고 노력하는 것”이라고 촉구했다.브루스 에일워드 WHO 사무총장 선임고문은 “코로나19 백신은 완전한 해결책(silver bullets)이 아니다”라고 말했다.에일워드는 “상황이 나빠질 수 있다. 숫자는 증가할 수 있다”고 밝혔다.그는 “우리는 백신을 갖고 있다. 그렇다”며 “하지만 전 세계에서 천천히 배포될 백신 공급량은 제한돼있다”고 설명했다.또 “백신은 완벽하지 않다. 백신이 모든 상황에서 모두를 보호하는 건 아니다”라고 강조했다.마이크 라이언 WHO 긴급대응팀장은 “우리는 지난해 백신이 유일한 해결책인 것처럼 전적으로 의존하면 통제를 잃을 수 있다고 경고했다”며 “그리고 내 생각에 우려가 어느 정도 현실화했다”고 지적했다.그는 “물리적 거리를 좁히지 않기 때문에 감염의 많은 부분이 발생했다”며 “우리는 감염의 사슬을 끊지 않고 있다”고 밝혔다.CNBC는 존스홉킨스대 분석 자료를 바탕으로 한 주 동안 미국에서 매일 적어도 신규 확진자 23만8000명, 사망자 3310명이 발생했다고 전했다.접종 속도도 기대에 못 미친다. 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 이날 오전 6시 기준 3110만회 접종분 이상이 미 전역에 배포됐지만, 실제 접종된 건 1220만회분에 그쳤다.[서울=뉴시스]