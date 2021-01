미국 언론이 본 김하성의 첫인상…“자신감 있네”

김하성(26·샌디에이고 파드리스)에 대해 미국 현지 언론들이 받은 첫인상은 자신감에 차 있다는 것이었다.김하성은 6일(한국시간) 샌디에이고 입단 이후 처음으로 공식 인터뷰를 가졌다.샌디에이고와 4+1년, 최대 3900만달러에 계약을 마무리하고 지난 2일 귀국해 자가격리 중인 김하성은 이날 비대면 인터뷰를 통해 현지 기자들과 처음 이야기를 나눴다.“헬로 에브리원, 아임 하성 킴. 나이스 투 미트 유 올(Hello everyone. I‘m Ha-seong Kim. Nice to meet you all)”이라고 영어로 인사한 김하성은 통역을 통해 인터뷰를 진행했다.김하성은 “목표는 팀 우승이다. 팀이 우승하는데 많은 도움이 되도록 최고의 플레이를 보여주고 싶다. 또 내가 잘해서 신인왕을 받고 싶다”고 욕심을 숨기지 않았다.메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 김하성의 인터뷰 내용을 보도하면서 “김하성은 자신감에 찬 모습으로 샌디에이고가 월드시리즈에 도전할 것이라고 선언했고, 2021시즌 신인왕 수상을 목표로 한다고 밝혔다”고 소개했다.또 MLB닷컴은 “김하성은 기자회견 내내 꿈이라 여겼던 기회에 대한 겸손함과 기회를 최대한 활용하겠다는 자신감 사이를 오갔다”고 전했다.주로 유격수로 뛰었던 김하성은 샌디에이고에서는 2루수로 뛸 가능성이 높다. 샌디에이고에 페르난도 타티스 주니어, 매니 마차도라는 걸출한 주전 유격수, 3루수가 버티고 있기 때문.MLB닷컴은 김하성이 이런 부분에 대해서도 잘 알고 있다는 점을 부각했다.MLB닷컴은 김하성이 인터뷰 도중 마차도, 타티스 주니어, 제이크 크로넨워스, 에릭 호스머 등 샌디에이고 주전 내야수들에 대해 모두 언급했다면서 “김하성은 이들에 대해 대단한 선수라고 언급했다. 그러면서 내야의 4개 포지션 중 어느 포지션에서도 뛸 수 있다고 답했다”고 설명했다.KBO리그에서는 호쾌한 배트플립이 자주 나오는 점을 의식한듯 MLB닷컴은 “김하성이 타티스 주니어의 배트플립 라이벌이 될 것”이라고 예상했다.지역 매체 샌디에이고 유니온-트리뷴도 이날 인터뷰 내용을 전하면서 “김하성은 샌디에이고에 자신을 소개하면서 자신감에 가득 차 있었다”고 봤다.김하성의 인터뷰에 52명이 참가했다고 전한 샌디에이고 유니온-트리뷴은 “이는 블레이크 스넬, 다르빗슈 유의 입단 기자회견 때보다 많은 숫자”라며 “예상하지 못했던 일”이라고 놀라움을 드러냈다.[서울=뉴시스]