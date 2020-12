에픽하이, 내년 1월18일 정규 10집으로 컴백 확정

㈜아워즈 © 뉴스1

그룹 에픽하이(EPIK HIGH)의 정규 10집 발매일이 확정됐다.29일 소속사 아워즈는 “에픽하이가 내년 1월18일 오후 6시 2CD로 구성된 정규 10집 ‘에픽하이 이즈 히어’(Epik High Is Here)의 첫 번째 앨범 ‘에픽하이 이즈 히어 상’(Epik High Is Here 上)을 발매한다”고 밝혔다.이번 음반은 지난해 3월 발표한 ‘슬립리스 인’(sleepless in __________) 이후 에픽하이가 1년10개월 만에 공개하는 신보이며, 정규앨범으로는 지난 2017년 발표한 정규 9집 ‘위브 돈 썸싱 원더풀’(WE‘VE DONE SOMETHING WONDERFUL) 이후 3년 3개월 만이다.타블로는 29일 공식 SNS 계정을 통해 정규 10집 발매를 공식화하는 영상을 공개하며 팬들의 이목을 집중시켰다. 영상 속 ’10집 - Epik High Is Here‘라는 아이콘을 클릭하면 ’上‘(CD1)과 ’下‘(CD2)로 이뤄진 아이콘이 나타나며 ’上‘ 아이콘 속에는 10개의 음원 파일 아이콘이 담긴 것을 확인할 수 있다.소속사 관계자는 “에픽하이의 정규 10집 ’에픽하이 이즈 히어‘는 ’상‘과 ’하‘의 2CD 앨범으로 구성됐다. 먼저 공개될 ’에픽하이 이즈 히어 상‘에는 10개 트랙이 수록될 예정이니 많은 기대와 관심 부탁드린다”고 전했다.에픽하이의 열 번째 정규앨범 ’에픽하이 이즈 히어 상‘은 내년 1월18일 오후 6시 전세계 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.(서울=뉴스1)