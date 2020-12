이동국 딸 재시 인스타그램 © 뉴스1

전 축구선수 이동국 딸 재시가 드레스 자태를 뽐냈다.재시는 26일 자신의 인스타그램에 “이 옷은 내가 고른 옷 중에 최고(This is the best dress I‘ve ever chosen)”라며 “입어보는 것만으로도 영광”이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에서 재시는 블랙 드레스를 입은 채 우아한 자태를 뽐내 감탄을 자아낸다. 모델 지망생으로 알려진 재시는 만 13세라는 어린 나이에도 우아한 비주얼을 자랑해 눈길을 끈다.한편 이동국은 지난 2005년 이수진씨와 결혼해 다섯 자녀를 낳았다. 이동국 가족은 KBS 2TV ’슈퍼맨이 돌아왔다‘에 출연해 큰 사랑을 받았다.(서울=뉴스1)