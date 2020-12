미국 팝스타 머라이어 캐리의 캐럴인 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유(All I Want for Christmas Is You)’가 국내 주요 차트도 휩쓸었다.국내 최대 음원사이트인 멜론의 24일 자 일간 차트에서는 캐리가 부른 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’가 1위에 올랐다.아리아나 그란데가 2014년 발표한 ‘산타 텔 미’(Santa Tell Me)가 2위, 아이유와 엠블랙 천둥의 2010년 곡 ‘미리 메리 크리스마스’가 4위를 차지하는 등 크리스마스 곡들이 상위권에 올랐다.‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’는 캐리가 1994년 발표한 앨범 ‘메리 크리스마스’에 실린 곡이다. 캐리와 프로듀서가 함께 만들었다. 역시 연말마다 소환되는 영화 ‘러브 액츄얼리’(2003) 등에 삽입되며 지속적인 인기를 누렸다.매년 연말마다 차트에서 등장, 캐리에게 ‘성탄 연금’ 같은 역을 하고 있다는 농담 같은 진담도 나온다. ‘더 선’ 등 외신에 따르면, 이 곡은 매년 5억원 이상의 수익을 올리는 것으로 전해졌다.[서울=뉴시스]