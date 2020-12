‘세터 A는 왜 공격수 B보다 C를 선호할까?’ 그 후일담 [발리볼 비키니]

● 공격 효율은 공격수만의 기록인가?

“기자님은 세터의 볼 배분을 비판하면서 공격수의 공격 효율만을 비교하고 있습니다. 그런데 공격수 간 비교가 아니라 세터에 관한 비판이 주라면, 당연히 세터에 관한 기록을 언급해야 하지 않나요. 세터 A는 3년 연속 세트 부문 최고를 달성했고, 올 시즌도 1위입니다.”

● 세터의 세트 기록은 얼마나 의미가 있나?

“기자님도 혹시 세터의 가치를 나타내는 세트 기록이 무의미하다고 보시나요? 이 기록에 의해 한국배구연맹(KOVO)에서는 매년 세터상도 주는 걸로 알고 있습니다. 현재 세터 A의 세트 기록은 압도적 1위입니다.”

● 공격수가 먼저인가? 세터가 먼저인가?

“기자님은 A, B, C 선수 소속팀이 1패 하는데 세터 A의 잘못된 볼 배분을 언급하셨는데, 역으로 전체 시즌에서 팀이 1위하는데 세터 A의 세트 기록 1위가 기여했다고 보지 않나요? 일부에서는 그거야 좋은 공격수들이 잘 해결해줘서 그런다고 하는데, 세터 A는 전 소속팀에서도 1위를 했었습니다. 그리고 공격수들이 세터의 도움을 받았는지 세터가 공격수의 도움을 받았는지 어떻게 확인하겠습니까.”

● B 선수 체력 때문에 세터 A가 적게 올리는 것 아닌가?

“기자님은 B 선수의 높은 공격 효율을 근거로 더 많은 볼을 줘야 한다고 주장하지만, 오히려 다른 팀 외국인 공격수만큼 몰방(沒放)하지 않기 때문에 그런 높은 성공률과 효율을 유지할 수도 있는 것 아닙니까. 이 팀 감독님도 이 부분에 대해서 자주 언급을 합니다. 체력 문제 말입니다. B 선수 부담을 덜어줘야 한다는 말을 인터뷰에서 자주 합니다. 즉, 달리 보면 B 선수 체력을 고려해서 누군가(C 선수)는 죽어라 뛰고 있고 2단 볼 처리도 자주 하는데, 그걸 가지고 B에게 볼 안 줘서 불만이다 하면 억울할 것이라 생각하는데요. 기자님 생각은 어떠신지요?”

● 타임머신을 탄 기레기?

“당신이 그래서 기레기라는 겁니다. 선수 간 불화 이야기를 하고 싶은데, 굳이 ‘공격 효율’을 짚어가며 이리저리 돌려 말하고, 정작 말하고 싶은 불화는 말도 못하고… 배구 30년 보면 뭐 합니까?? 기레기짓만 하고 있는데…”

● 남자부와 여자부에서 중요한 기록은 서로 다른가?

“남자부 경기 평균 공격 효율과 여자부 평균 공격 효율은 차이가 꽤 심한 것으로 알고 있습니다. 이러한 차이점에서 랜덤 포레스트 방식으로 돌렸을 때 남녀부에서 공격 효율 및 기타 다른 기록이 승리에 대한 기여도에서 가지는 차이점이 있을까요?”

● 서브 효율이란 무엇인가?

“서브 효율을 쓰신 점이 인상 깊었습니다. 서브 효율이라고 표기하셨는데 서브 효율의 공식이 따로 존재하는 건가요? 블로킹에 대한 효율은 아직 따로 없는 것인지 궁금합니다.”

● 그리고 답변을 드리고 싶었던 고마운 말씀

“토스의 정확성과 공격수 선택에서 재능있는 세터가 아쉬운 한국 배구 현실과 데이터와 다양한 시각에서 배구를 다루어 주는 것 자체가 배구 팬으로서 고마울 뿐입니다. 재미난 내용입니다.”

“나름 배구 좀 봐온 팬으로 재능있는 장신 세터에 대한 기대치가 늘 상존합니다. 황동일, 노재욱, 김명관. 황택의는 파격적인 고액 연봉으로 KB를 당장 떠나지 않는다곤 하지만 토스가 좋아졌다는 말들을 찾아보기 힘듭니다. 장신의 신체조건이 부담이 되는 것인지 기본기 부족과 볼을 다루는 센스와 수읽기에서 부족한 것일까요?”