디디비코리아, 2020캠페인 올해의 에이전시 은상 수상

광고·커뮤니케이션 에이전시 디디비코리아는 ‘캠페인 아시아 태평양 (Campaign Asia-Pacific)’에서 주관하는 ‘2020년 올해의 에이전시 시상식(Agency of the Year Awards)’에서 ‘올해의 크리에이티브 에이전시(Korea Creative Agency of the Year)’ 은상을 수상했다고 21일 밝혔다.디디비코리아는 ‘비즈니스, 결론은 창의력 (Results, Driven through Business creativity)’ 라는 비전 아래 올해의 크리에이티브 에이전시‘(Korea Creative Agency of the Year) 선정에서 2012년부터 연속 수상한 바 있으며 고광수 대표는 국내 회사 대표로서는 처음 2016년 일본/한국 올해의 에이전시 헤드(Japan/Korea Agency Head of the Year) 선정에서 1위를 수상한 바 있다.캠페인 아시아 태평양은 아시아태평양 광고 산업에서 가장 영향력 있고 공신력 있는 커뮤니케이션 전문지로 마케팅-커뮤니케이션 산업분야를 만들어가는 아이디어와 작품, 특징에 대한 깊은 통찰력과 정보들을 공유한다고 회사 측은 밝혔다.