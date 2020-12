‘집사부일체’ 정재형, ‘긍정’ 마에스트로가 만든 환상의 콘서트

SBS ‘집사부일체’



‘집사부일체’가 정재형과 함께 감동적인 크리스마스 콘서트를 완성했다.지난 20일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘집사부일체’에서는 신성록 이승기 양세형 김동현 차은우가 정재형과 함께 특별한 크리스마스 콘서트를 준비하는 모습이 그려졌다.이날 정재형은 멤버들에게 특별한 프랑스 가정식까지 접대하며 콘서트 특훈을 준비했다. 맛있는 음식을 먹고 특훈에 돌입한 멤버들은 캐럴 메들리 3곡과 머라이어 캐리의 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이스 유’(All I Want For Christmas Is You)를 연습했다.이때 멤버들을 가장 당황하게 한 것은 화음을 만드는 것. 이에 정재형은 멤버들의 특성을 하나하나 세심하게 파악하며 화음을 쌓을 수 있게 도움을 줬다. 특히 가장 구멍 멤버였던 김동현까지 정재형은 최대한 챙겨가면서 완벽한 공연을 만들기 위해 노력했다.그렇게 연습을 끝내고 정재형과 멤버들은 마지막 리허설에 돌입했다. 음악 신동들의 연주가 감미롭게 흐르는 동안 이승기의 보이스까지 어우러지며 눈길을 끌었다. 하지만 이내 화음 쌓기에서 멤버들은 실수를 연발했다. 특히 양세형은 리코더 연주에서 계속해서 실수를 하며 공연을 완벽하게 마무리할 수 있을지 의문이 들게 만들었다.이때 정재형의 능력이 더욱 빛이 났다. 정재형은 닥달하기 보다 “여기까지 온 것도 대단하다고 생각한다”라며 칭찬하며 멤버들을 이끌었다. 이러한 긍정적인 ‘정마에’의 도움 덕분에 본격적인 온택트 콘서트에서는 멤버들 모두 자기들의 기량을 완벽하게 뽐낼 수 있었다.공연이 끝나고 멤버들도 흡족하게 미소를 지었고, ‘긍정 마에스트로’ 정재형도 박수를 치며 ‘집사부일체’ 멤버들의 노력과 그 결실에 화답해 안방에 훈훈함을 선사했다.(서울=뉴스1)