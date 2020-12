세터 A는 ‘도대체’ 왜 공격수 B보다 C를 선호할까? [발리볼 비키니]

● 공격 효율은 별 의미 없는 기록이다?

“첫 번째 공격 효율을 언급하셨는데 두 선수의 공격 효율은 당연히 차이가 날 수밖에 없습니다. 신장도 파워도 차이가 나기 때문입니다.”

● 로테이션 때문에 공격 효율 차이 생기나?

“가장 중요한 것은 두 선수가 로테이션상 만나는 선수들의 차이가 두 선수의 공격 효율이 차이가 나는 원인이라고 볼 수 있을 거 같습니다. 이 팀 감독님은 최대한 B 선수를 편안한 환경에서 공격을 하게 만드시려고 로테이션상 상대 블로커에 낮은 블로커가 오도록 로테이션 설정을 하시고 계십니다. 반면에 지난 시즌부터 외국인 선수 문제로 C 선수는 상대팀에서 신장이 큰 센터 블로커나 용병 선수와 만나는 경우가 많아졌습니다.”

● 승리와 우승이 최종 목표인 프로 선수라면…

“승리와 우승이 최종 목표인 프로 선수라면 그것도 프로배구단의 세터라면 에이스가 2명이고 외국인 선수가 있는데 당연히 호흡이 잘 맞고 자주 맞혀봤던 선수에게 세팅해 주는 게 공격 성공 확률이 높다고 판단하지 않을까요?”

● C를 못하는 선수라고 했다?

“상대팀 선수들이 B 선수보다 C 선수를 많이 상대해 본 경험과 A선수와 B 선수의 호흡이 맞지 않아 C 선수를 많이 활용한다는 걸 파고든 상대팀 전략의 성공이지, C 선수가 못해서 진 게 아닙니다. 못한 선수가 24점이나 하나요?”

● 플레이를 지적하면 그 선수를 싫어한다는 뜻인가?