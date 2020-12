오마이걸 ‘살짝 설렜어’, 美 타임지 선정 ‘2020년 기념비적인 K팝 선정’

오마이걸/사진제공=WM엔터테인먼트 © 뉴스1

걸그룹 오마이걸(OH MY GIRL)이 미국 시사주간지 타임지가 선정한 ‘2020 올해의 K-POP 노래’에 선정됐다.15일 소속사 WM엔터테인먼트에 따르면 미국 타임지는 최근 ‘2020년 기념비적인 K-POP 노래와 앨범’(The Songs and Albums That Defined K-Pop‘s Monumental Year in 2020)을 발표했다. 오마이걸의 미니 7집 앨범 ’논스톱‘(NONSTOP)의 타이틀곡 ’살짝 설렜어‘(Nonstop)는 올해의 K팝 노래로 선정됐다.타임지는 “올해 다수의 K팝 걸그룹들이 어둡고 섹시한 콘셉트에 이끌렸던 것에 반해 오마이걸은 밝고 앳되어 보이는 이미지를 담고 있다”며 오마이걸의 차별성에 대해 주목했다. 또한 “싱그러움에도 불구하고 성숙한 사운드를 가지고 있다. ’살짝 설렜어‘라고 반복되는 구절은 색다른 매력을 더한다”며 높게 평가했다.한편 오마이걸은 지난 4월 미니 7집 앨범 ’논스톱‘을 발매, 타이틀곡 ’살짝 설렜어‘로 각종 음원사이트 1위뿐만 아니라 음악방송 8관왕의 차지하며 최고의 성적을 이뤄냈다. 활발한 개인 활동을 하며 올 한해 최고의 걸그룹으로 자리매김, 뜨거운 인기를 모으고 있다.(서울=뉴스1)