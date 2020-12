5만년전 한반도 강타한 거대운석…합천 분지에서 충돌흔적 찾았다

적중 초계분지에서 회수한 시추코어 (한국지질자원연구원 제공) 2020.12.14 /뉴스1

경남 합천의 적중·초계 분지가 5만년전 운석 충돌로 생성됐다는 연구 결과가 발표됐다. 이번 운석 충돌구는 동아시아에서는 두번째, 한반도에서는 최초로 규명된 것이다.한국지질자원연구원(KIGAM)은 국토지질연구본부 지질연구센터 연구팀이 1월부터 경남 합천군 적중·초계분지의 현장조사·분석을 통해 이같이 밝혀냈다고 14일 발표했다.적중·초계분지는 한반도 남동쪽에 위치한 약 7km 직경의 독특한 그릇모양의 지형이다. 그동안 운석 충돌의 흔적이 여러 차례 발견됐으나, 직접적인 증거를 찾지 못해 국내외 지질학계에서 규명해야 할 과제로 남았다.기존 연구에 따르면 이 정도 규모의 운석 충돌구가 생기려면 운석의 지름이 200m 가량돼야 한다. 운석의 크기 추정은 이번 발표에는 포함돼지 않았다.연구팀은 분지 내에서 142m를 시추해 조사하고, 탄소연대측정 기법을 이용했다. 분석 결과, 적중·초계분지가 운석 충돌에 의해 약 5만 년 전에 생성된 운석 충돌구라는 결론에 도달했다.연구팀은 분석의 근거로 적중·초계분지의 퇴적층 분석을 통해 운석 충돌에 의한 고유한 충격파로 만들어지는 미시적 광물 변형증거와 거시적 암석변형을 들었다.운석이 충돌할 때는 강한 충격파가 생겨 거대한 웅덩이를 만든다. 이때 발생한 충격파의 영향으로 기존 암석과 광물은 특유의 ‘충격변성에 의한 흔적’(shock-metamorphic effects)이 남는다. 이러한 흔적에 지질학에서는 암석학·지구화학적 변형구조 추적으로 과거에 운석 충돌이 있었는지를 판별해낸다.분지 중앙의 142m 퇴적층은 크게 3개의 퇴적층서 단위로 구분됐다. Δ코어 상부(0~6.2m)에 있는 토양 및 하천퇴적층 Δ6.2~72m의 세립질 실트 점토의 엽층리를 포함하고 있는 호수퇴적층 Δ72~142m에서 발견된 충격각력암층 등 이었다.시추 코어 142m 충격각력암층에서 발견된 사암의 석영광물입자에서는 충격파로 만들어진 평면변형구조가 미시적 증거로 확인됐다. 130m에서는 셰일암석에 충격파로 형성된 원뿔형 암석 구조(shatter cone)가 거시적 증거로 발견됐다. 연구진은 동아시아 지역에서는 처음으로 발견된 거시적 증거로 의미가 있다고 설명했다.분지의 호수퇴적층 속에서 발견된 숯을 이용한 탄소연대측정 결과는 적충-초계분지의 운석 충돌이 약 5만년 전에 발생했을 가능성을 보여준다. 5만년 전은 지질 시대상 마지막 빙하기 중으로 공룡이 멸종한 백악기 말기(약 6천500만년전)와는 차이가 있다.한편, 전 세계에 공식적으로 인정된 운석 충돌구는 200여개다. 적중·초계분지는 동아시아 지역에서는 2010년에 발표된 중국의 슈엔 운석 충돌구(Xiuyan crater) 이후로 두번째다.임재수 박사는 “지질학계의 미스터리로 남아있던 적중·초계분지가 한반도 최초 운석 충돌구로 확인돼 연구자로서 보람을 느낀다”며 “앞으로 추가 연구를 통해 적중·초계분지의 운석 충돌 시기에 대한 정확하고 명확한 규명을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.이번 연구 결과는 ‘한반도 최초 운석 충돌구 발견’(First finding of impact cratering in the Korean Peninsula)의 제목으로 국제학술지 곤드와나 리서치(Gondwana Research)에 발표됐다.(서울=뉴스1)