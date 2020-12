김휘영 이대목동병원 교수팀, 지방간·간 섬유화 유발 단백질 증명

김휘영 이대목동병원 소화기내과 교수(사진제공=이대목동병원)© 뉴스1

국내 연구팀이 세포막 단백질인 ‘TM4SF5’가 지방간 뿐 아니라 지방간염과 간섬유화 증가 등 다양한 간 질환 상태를 유발한다는 사실을 증명했다.14일 이대목동병원은 김휘영 소화기내과 교수와 이정원 서울대 약학대학 교수 공동 연구팀이 동물 실험과 세포 실험 등을 통해 TM4SF5가 과발현된 경우 비알코올지방간염(지방간)이 발생하는 사실을 증명했다고 밝혔다.해당 연구결과는 ‘Differential TM4SF5-mediated SIRT1 modulation and metabolic signaling in nonalcoholic steatohepatitis progression’라는 제목으로 해외 유명 학술지인 ‘병리학저널(Journal of pathology)‘ 온라인판 9월 호에 게재됐다.TM4SF5는 간 섬유화 및 간암과 관련성이 있다고 알려진 단백질이다. TM4SF5에 의해 간에서 SIRT1 단백질이 억제되면 간세포 내 지방 과축적이 발생하고, TM4SF5에 의한 염증 매개 물질이 과발현해 결국 지방간에서 지방간염과 간섬유화 증가로 연결됨을 규명한 것이다.연구팀은 또한 지방간 환자의 간 조직에서 TM4SF5이 지방증 발생의 원인이 될 뿐 아니라 지방간염, 섬유화로의 진행에 중요한 역할을 한다는 사실을 입증했다.이번 연구는 지방간염이 발생하는 세포 내 반응과 여러 가지 병리 현상을 규명한 것으로 향후 TM4SF5와 관련 염증 반응의 매개 물질들이 지방간염의 유망한 치료 표적이 될 것으로 예상된다.김휘영 교수는 “최근 바이러스성 간염에 대한 약물 치료가 획기적으로 발전하는 상황에서, 향후 만성 간질환과 간암의 원인으로서 지방간의 중요성이 더욱 부각될 것”이라고 밝혔다.(서울=뉴스1)