글로벌로 향하는 실크로드, ‘19th MIK 2020 Season Off’ 성료

‘Made in Korea & Made by Korea’ MIK 2020 Season Off 온라인 전시회, 출처: 에이빙뉴스

나눔엔젤스 이현규 이사가 ‘베트남 시장 진출, 투자 생태계’라는 주제로 나선 세미나 자료화면, 출처: 에이빙뉴스

참여한 미디어들이 우수 참여 기업을 선정하고 있는 모습, 출처: 에이빙뉴스

MIK 2020 Season Off 온라인 전시회 공식 포스터, 출처: 에이빙뉴스

지난 2020년 12월 8일, 에이빙뉴스가 전세계 시장에 한국 기업의 우수성을 알리는 ‘Made in Korea & Made by Korea’ MIK 2020 Season Off 온라인 전시회를 줌(Zoom)을 통해 성황리에 마쳤다.포스트코로나(Post-COVID). 코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19) 극복 이후 시대를 뜻한다. 섣불리 예상할 수 없지만, 이미 우리는 영위해왔던 삶의 방식을 예상하지 못한 방향으로 변화시키고 있다. 선진국이라 불리는 전세계 경제규모 상위 20개국을 포함해 GDP 50%에 해당하는 국가들이 여전히 이동을 제한하고 있다. 코로나19는 소비자 지출은 감소했고, 공장은 폐쇄했으며, 하늘과 바다를 오가는 물류망도 파괴했다. 사회, 경제, 문화를 포함한 일상 자체를 바꾸고 있다 해도 과언이 아니다.이 같은 포스트코로나 시대에 비대면(온라인) 글로벌 프로젝트는 비즈니스의 새로운 방향성을 제시한다. 이번 MIK 2020 온라인 전시회는 글로벌 미디어가 참여해 국내 기업을 전세계에 소개하는 만남의 장으로, 해외 진출의 발판을 마련하기 위해 기획했다.이번 행사는 ‘오프닝 공연(미국 미디어 Geekazine Jeffrey Powers)’, ‘오프닝 키노트(AVING NEWS 김기대 발행인)’, ‘세미나’, ‘글로벌 미디어 어워드(8개 미디어별 1개사 선정)’ 등으로 진행했다. 주요 세미나 연사와 발표 주제는 다음과 같다.△AVING NEWS 김기대발행인 – 포스트 코로나 시대! 디지털 트렌스포메이션 △Stepinto.City 강준환 대표 – 미국 시장 진출, 투자 및 비즈니스 생태계 △나눔엔젤스 이현규 이사 – 베트남 시장 진출, 투자 생태계MIK는 연간 100여개 전시회 미디어파트너(MWC, IFA)로 참여하고, 54개국 국가별 주요 언론사와 글로벌 뉴스 네트워크를 구축하고 있는 에이빙뉴스가 주최하는 행사다. 또한, Vietnamplus(베트남), Myfatpocket(싱가폴), Geekazine(미국), SINA(중국), LeCafedegeek(프랑스), IT동아(한국), SVPRESSA.RU(러시아), STARTUPWORLD.TECH(프랑스) 등 8개 미디어가 공동참여해 참여 기업을 알리고 있다.이와함께 Stepintocity와 나눔엔젤스는 공식 투자 및 컨퍼런스 파트너로, 화장품 브랜드 ‘Lon.G’와 건강을 스타일 의자 브랜드 '그래비티체어’가 후원사로 참여했다.주요 주관 기관으로는 보건산업진흥원, 광주정보문화산업진흥원, 대전정보문화산업진흥원, 서울창업허브 성수, 투썬캠퍼스 등이 참여했으며, 이번 행사 참여 기업은 총 24개사로 다음과 같다.△주식회사 아이비에스티 △(주)오썸피아 △(주)비에이에너지 △CiSTEM(주) △어업회사법인 바이오트러스 주식회사 △웰마커바이오(주) △(주)씨엠랩 △(주)셀투인 △(주)스킴스바이오 △주식회사 케어닥 △리베스트 △더웨이브톡 △두트레이드 △링크옵틱스 △지니소프트 △고스트패스 △㈜세이프텍리서치 △㈜명광 △㈜멀틱스 △㈜바토너스 △㈜더에스 △J2 △명성코퍼레이션 △베이스(Baice) 등 국내 IT, 바이오, 헬스, 콘텐츠 기업이 참여했다.글로벌 미디어 어워드 선정 결과는 다음과 같다. △Geekazine(미국): (주)오썸피아 △LeCafedegeek(프랑스): 리베스트 △Vietnamplus(베트남): 웰마커바이오㈜ △SINA(중국): J2C △SVPRESSA.RU(러시아): 비에이에너지 △Myfatpocket(싱가폴): 링크옵틱스 △IT동아(한국): 더웨이브톡 △에이빙뉴스(한국): 지니소프트한편, 전세계 미디어와 유튜버를 초청해 국내 기업을 전세계에 알리는 MIK 프로젝트는 지금까지 18회 개최하며, 약 1,000개사가 참가했다. 또한, CES를 포함한 국내외 전시회에 ‘MIK INNOVATION HOT SPOT’을 구성해 해외 진출을 원하는 국내 중소기업과 스타트업을 꾸준하게 알린 바 있다.동아닷컴 IT전문 권명관 기자 tornadosn@donga.com