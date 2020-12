韓 중학생 39개국 중 수학 3위·과학 4위…흥미·자신감은 평균 이하

한국 초·중학생의 수학·과학 교육 성취도는 세계에서 4위 이상 상위권을 유지하고 있지만 두 과목에 대한 흥미와 관심, 자신감은 국제 평균 이하 수준인 것으로 나타났다.국제 교육성취도 평가 협회(International Association for the Evaluation of Educational Achievement)는 8일 오전 10시(현지시간) 수학·과학 성취도 추이변화 국제비교 연구(Trends in International Mathematics and Science Study) 2019 결과를 공식 발표했다.지난 1995년부터 4년마다 시행되는 이 연구는 각국 초4·중2 학생들의 수학·과학 성취도를 국제적으로 비교하고, 수학·과학 성취도와 교육 맥락변인 사이의 관계를 파악하기 위해 치러진다.이번 연구에는 싱가포르, 일본, 미국, 영국, 스웨덴 등 58개국의 초등학생 약 33만명, 39개국의 중학생 약 25만명이 참여했다. 한국의 경우 지난 2018년 12월 345개교의 학생 1만2101명이 참여했다. 초4는 170개교 5855명, 중2는 175개교 6246명이다.연구 결과 한국 초등학교 4학년 학생의 성취도는 58개국 중 수학 3위, 과학 2위를 기록했다. 중2 학생의 경우 39개국 중 수학 3위, 과학 4위에 올랐다. 순위는 4년 전과 동일하다.학생들을 성취수준에 따라 나눴을 때 가장 우수한 ‘수월수준’에 해당하는 학생 비중은 수학 37%, 과학 29%로 나타났다.각 부문 모두 1위는 싱가포르가 차지했다. 초4 수학 성취도는 1위 싱가포르, 2위 홍콩, 3위 한국, 4위 대만, 5위 일본으로 나타났다. 과학은 1위 싱가포르에 이어 한국이 2위, 3위 러시아 연방, 4위 일본, 5위 대만 순으로 확인됐다.한국 중학교 2학년 학생의 2019년 수학 성취도는 3위, 과학은 4위로 나타났다. 4년 전보다 수학은 한 계단 떨어졌고 과학은 순위에 변동이 없다. ‘수월수준’ 비중은 수학 45%, 과학은 22%로 나타났다.중2 수학 성취도는 1위 싱가포르, 2위 대만, 3위 한국, 4위 일본, 5위 홍콩 순이다. 과학의 경우 1위 싱가포르, 2위 대만, 3위 일본에 이어 한국이 4위고 5위가 러시아 연방이다.한국 초등학생의 성취도는 수학 2~3위, 과학 1~2위로 상위권을 꾸준히 유지해왔다. 중학생 역시 수학 1~3위, 과학 3~5위를 지켰다.반면 자신감과 흥미도는 국제 평균 점수보다 낮게 나타났다.초등학생의 경우 수학에서 자신감이 있는 학생은 64%, 흥미가 있는 학생은 60%로 나타났으나, 모두 국제 평균에 비해 낮았다. 과학에서 자신감이 있는 학생은 76%, 흥미가 있는 학생은 84%로 나타났으나 역시 국제 평균보다 떨어졌다.중학생도 수학에서 자신감이 있는 학생은 46%, 흥미가 있는 학생은 40%, 가치가 있다고 생각하는 학생은 70%로 나타났으나 국제 평균 대비 낮았다.과학에 대한 긍정적 인식은 더 낮다. 과학에서 자신감 있는 학생은 34%, 흥미가 있는 학생은 53%다. 가치있다고 생각하는 학생은 66%로 나타났으나, 국제 평균에 비해 낮게 나타났다.성별 성취도를 살펴보면 초등학생의 경우 수학?과학 모두 남학생의 성취도가 여학생보다 지속적으로 높았지만 성차는 이전 주기보다 소폭 감소했다. 중학생은 수학 성취도는 남학생과 여학생 간 유의한 차이가 없었다. 과학은 남학생이 여학생보다 높게 나타났다.교육부와 한국교육과정평가원은 이번 결과에 대한 후속 심층 연구를 통해 수학교육과 과학교육 정책 기초자료로 활용할 예정이다.교육부 박지영 교육기회보장과장은 “태도 점수는 1995년 이후로 추이 변화가 바뀌지 않았고 성취 수준이 높은 싱가포르 일본 등 동아시아 국가에서도 태도 점수는 하위를 유지하고 있다”며 “성적을 올리기 위해 노력하다보니 자신감 등 태도는 떨어지는 역의 관계를 갖고 있어 전세계적으로 가져야 할 고민”이라고 밝혔다.[세종=뉴시스]