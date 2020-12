‘노벨상 수상’ 밥 딜런, 작곡한 모든 곡 판다…2169억 추정

가수로는 처음으로 노벨문학상을 받은 ‘음유시인’ 밥 딜런(79)이 60년간 작곡한 모든 노래의 판권을 판매했다고 블룸버그통신이 7일(현지시간) 보도했다.보도에 따르면 딜런은 세계 최대 음반사인 유니버셜 뮤직 그룹에 1960년대 초부터 올해 발매된 앨범까지 자신이 작곡한 600여곡의 판권을 넘겼다. 다만 딜런은 별도의 자산으로 분류되는 녹음파일은 팔지 않았다.구체적인 거래가는 공개되지 않았지만, 전문가들은 딜런 곡의 가치를 약 2억달러(2169억원)로 추정하고 있다.유니버설 측은 이날 성명을 통해 “딜런의 방대한 작품이 전 세계 수십억 명의 사랑과 찬사를 받았다”면서 “앞으로 수십 년, 심지어 수 세기 후에도 밥 딜런의 음악은 어디에서나 계속 불려지고 연주되고 소중히 여겨질 것”이라고 밝혔다.블룸버그는 딜런이 자신의 곡을 모두 판 것은 스트리밍 산업이 호황을 누리면서 노래와 음반 가치가 급상승했기 때문으로 풀이했다. 과거엔 각 노래가 1년에 벌어들이는 로열티의 8~13배가 판권 가격의 적정치였지만, 최근 10~18배로 올랐다.딜런은 1962년 1집 ‘밥 딜런’으로 데뷔한 이후 정치적이면서도 시적인 가사와 포크 음악으로 큰 반향을 일으켰다. 특히 1963년 발표한 ‘블로잉 인 더 윈드’(Blowin‘ in the Wind)는 베트남전쟁 당시 반전운동 시위 현장에서 불리며 저항노래의 상징이 됐다.딜런은 여든에 가까운 나이에도 39장의 정규 앨범을 포함해 600여곡을 발표하며 왕성한 창작 활동을 이어가고 있다. 올해 낸 39번째 정규앨범 ’러프 앤드 라우디 웨이즈‘(Rough and Rowdy Ways)은 빌보드 200 2위에 오르기도 했다.블룸버그는 “딜런은 빌보드 주요 차트에서 1위를 한 적은 없지만, 그보다도 미국 대중 음악사에 큰 족적을 남긴 작곡가는 비틀스 외에는 없을 것”이라고 평가했다.딜런은 지난 2016년 가수로서는 처음으로 노벨문학상을 받았다. 당시 스웨덴 한림원은 딜런에 대해 “훌륭한 미국 음악의 전통 안에서 새로운 시적 표현을 창조해 냈다”며 “딜런의 노래는 귀를 위한 시다. 5000년 전 그리스의 시인 호메로스가 쓴 시적인 텍스트와 같은 방법”이라고 극찬했다.(서울=뉴스1)