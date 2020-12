이하이, 5개월만에 컴백 예고…특별한 크리스마스 분위기

AOMG © 뉴스1

가수 이하이가 선물같은 목소리로 기대감을 높였다.이하이는 지난 6일 오후 소속사 AOMG 공식 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 또 하나의 티저 영상을 게재하며 크리스마스와 연말 시즌을 더욱 기대하게 했다.앞서 지난 4일 공개된 ‘어 기프트 포 유’(A gift For You) 티저와 이어지는 이번 영상 속 이하이는 ‘포 유’(For U)라고 적힌 선물 상자를 열었다. 상자 안에는 ‘투 두 리스크’(TO DO LIST)라고 적힌 메모장이 포착돼 그 내용에 대한 궁금증을 고조시켰다.특히 잔잔한 멜로디에 맞춰 “For You”라는 한 소절을 노래하는 이하이 특유의 매력적인 목소리가 기대감을 심어주고 있다. 이하이는 한 소절만으로도 충분히 많은 음악 팬들의 귓가를 사로잡았다.무엇보다 이번 티저 영상 역시 크리스마스와 연말 특유의 포근한 분위기를 자랑하고 있다. 앞서 ‘어 기프트 포 유’ 티저를 공개하며 컴백을 암시한 이하이의 ‘투 두 리스트’를 또 어떤 콘텐츠로 만날 수 있을지 관심이 모아진다.이하이는 지난 7월 AOMG에 합류해 새 출발을 알리는 싱글 앨범 ‘홀로’를 발매했다. 이후 tvN 드라마 ‘청춘기록’ OST ‘브레이브 이너프’(Brave Enough)와 크러쉬의 새 앨범 수록곡 ‘팁 토’(Tip Toe)에 참여하며 더 폭넓은 음악 활동을 선보이고 있다. 이하이가 올 연말 5개월 만의 신곡으로 음악 팬들에게 더 특별한 크리스마스를 선물하게 될지 기대감이 증폭된다.한편 설렘을 담아 크리스마스와 연말 시즌을 준비하고 있는 이하이는 이달 말 방송되는 JTBC 예능프로그램 ‘비긴어게인: REUNION’을 통해서도 만날 예정이다.(서울=뉴스1)