전시 150점 보험가 1조원… 먼지 한톨까지 사진 찍어 보내

장미셸 바스키아의 초기 작품 ‘New York, New York’(1981년).

장미셸 바스키아의 첫 개인전에 출품된 ‘The Field Next to the Other Road’(오른쪽)는 추정가가 2000억 원을 넘는다. 바스키아의 초기 작품이며 규모도 크기 때문이다. 아크릴, 오일스틱, 스프레이 등 다양한 재료를 사용했다. 롯데뮤지엄 제공