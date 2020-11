FIVB ‘네트 잡는 건 상황 따라 불법 행위’…기사 주장과 배치[발리볼 비키니]

강주희 심판(왼쪽)과 흥국생명 김연경. 한국배구연맹(KOVO) 제공

‘사례집’과 일간지 기사 모두 영상에 등장하는 8번 선수를 세터라고 소개한다. 그런데 실제로 이 선수는 일본 대표 야나기다 마사히로(柳田將洋)로 세터가 아니라 날개 공격수다. FIVB 제공

“Because the net touch shown on the video occurred after the rally, cannot be considered as a technical fault.”

“Contact with the net by a player between the antennae, during the action of playing the ball, is a fault. (볼 플레잉 동작을 하는 동안 선수가 두 안테나 사이의 네트에 접촉하는 것은 반칙이다.)”

“Pulling down the net may be a normal emotional reaction of a disappointed player and can be controlled by the art of refereeing. In some cases, intentional pulling down of the net may be considered as a rude conduct, e.g during the rally misleading the referee and/or the opponent.



(네트를 잡아 당기는 행위는 실망한 선수가 자기 감정을 표현하는 일반적인 반응일 수도 있다. 사례에 따라서는 고의적으로 네트를 잡아 당기는 행위를 ‘무례한 행위’라고 간주할 수도 있다. 예를 들어 심판 또는/그리고 상대 팀을 현혹하려는 행위가 이에 해당한다.)”

2020 FIVB 사례집(Rules of the game volleyball casebook) 6.5

“However based on the current approach, if the second referee observes unsportsmanlike gestures or words between the opponents, or similar behaviour, he/she can order the players to change his/her behaviour asking the player(s) to calm down.



(위에서 설명한 방식으로 처리하는 게 기본이지만 만약 부심이 양 팀 선수 사이에 스포츠맨십에 어긋나는 행위나 발언을 목격했다면 부심은 선수(들)에게 흥분을 가라앉히고 행동을 자제할 것을 명령할 수 있다.)”

“According to the judgment of the first referee and depending on the seriousness of the offence, the sanctions to be applied and recorded on the scoresheet are: Penalty, Expulsion or Disqualification.



(주심의 판단 및 위반의 심각성 정도에 따라 제재가 적용되며 경기 기록지에 기록된다: 벌칙, 퇴장 또는 자격박탈.)”

the 1st referee has the authority to sanction a player according to the seriousness of the offence.



(위반의 심각성에 따라 징계할 권한은 주심에게 있다.)