방탄소년단, ‘블랙 스완’ MV 2억뷰 돌파…통산 18번째

그룹 방탄소년단의 ‘블랙 스완’(Black Swan) 뮤직비디오가 2억뷰를 돌파했다.방탄소년단의 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL : 7’의 수록곡 ‘블랙 스완’ 뮤직비디오의 유튜브 조회수가 19일 오후 9시44분경 2억 뷰를 넘었다. 이로써 방탄소년단은 통산 18번째 2억뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.지난 1월에 먼저 공개된 ‘블랙 스완’은 방탄소년단이 전하는 예술가로서의 고백을 담은 곡이다. 트랩 드럼 비트와 애절한 로파이(lo-fi) 기타 선율, 캐치한 훅(hook)이 조화를 이루는 몽환적 분위기의 클라우드 랩(Cloud Rap), 이모 힙합(Emo Hip hop) 장르로, 공개 직후 미국과 캐나다, 영국 등 전 세계 93개 국가 및 지역 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트에서 1위를 차지했다.뮤직비디오는 방탄소년단 멤버들이 무대 위 백조에서 흑조(Black Swan)으로 변해가는 모습을 표현했다. 일곱 멤버는 이국적이고 고풍스러운 무대를 배경으로 맨발로 퍼포먼스를 소화해 시선을 사로잡는다.‘블랙 스완’을 포함해 방탄소년단은 총 26편의 억 뷰 뮤직비디오를 보유하고 있다. 11억 뷰를 돌파한 ‘DNA’, 10억 뷰의 ‘작은 것들을 위한 시’, 8억 뷰의 ‘페이크 러브’, 각 7억 뷰의 ‘아이돌’, ‘MIC Drop’ 리믹스, 6억 뷰씩 기록한 ‘불타오르네’, ‘피 땀 눈물’, ‘쩔어’, ‘다이너마이트’(Dynamite), 각 5억 뷰의 ‘세이브 미’(Save ME), 4억 뷰의 ‘낫 투데이’(Not Today), 각 3억 뷰의 ‘상남자’와 ‘봄날’ 등이 있다.(서울=뉴스1)