모모랜드 “데뷔 4주년, 이뤄온 것 많아 뿌듯하고 자랑스러워”

걸그룹 모모랜드((MOMOLAND)가 17일 오후 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 열린 세 번째 싱글 앨범 ‘레디올낫(Ready Or Not)’ 발매기념 쇼케이스에 참석해 포즈를 취하고 있다. 왼쪽부터 제인, 낸시, 혜빈, 아인, 주이, 나윤. 2020.11.17 © News1

모모랜드가 데뷔 4주년을 맞아 뿌듯하다고 했다.17일 오후 서울 광진구 구천면로 예스24라이브홀에서 열린 그룹 모모랜드 세 번째 싱글 ‘레디올낫’(Ready Or Not) 발매 기념 쇼케이스에서 멤버들은 최근 데뷔 4주년을 맞은 소감을 밝혔다.주이는 “4년 동안 추억도 있고 그동안 이뤄온 게 많아서 뿌듯하고 자랑스럽다”라고 했으며, 나윤은 “4년 동안 함께한 멤버들 고맙다”라고 말했다.이어 낸시는 “데뷔 후 몇 년차가 되면 자신감 뿜뿜할 줄 알았는데 아직도 떨리고 새 앨범을 낼 때마다 긴장된다”고 했으며, 혜빈은 “아직도 긴장된다”고 덧붙였다.신곡 ‘레디올낫’은 모모랜드가 처음 시도하는 틴 팝(Teen Pop) 장르의 댄스곡으로 거부하기 힘든 색소폰 훅과 업비트의 강렬함이 가미됐다. 가수 겸 프로듀서 싸이(PSY)가 참여해 화제 모았다.수록곡 ‘메리 고 라운드’(Merry Go Round)는 모모랜드의 데뷔 4주년을 맞아 팬 ‘메리’(Merry)들에 대한 감사함과 그리움을 담은 미디엄 템포의 R&B 곡이다.모모랜드는 이날 오후 6시 SBS MTV ‘더 쇼’(THE SHOW)를 통해 ‘레디올낫’의 컴백 무대를 공개한다.(서울=뉴스1)