“몸 달라지니 자신감 생겨”…근육운동으로 시니어모델 꿈 이룬 60대 [양종구의 100세 시대 건강법]

‘버킷리스트’로 시니어모델을 시작한 권영채 씨는 지난해 9월부터 웨이트트레이닝을 체계적으로 하며 새로운 인생을 개척하고 있다. 권영채 씨 제공.

권영채 씨는 100세 시대를 잘 살기 위해 건강이 가장 중요하다고 강조한다. 그는 근육운동으로 새 인생을 개척하고 있다. 권영채 씨 제공.

권영채 씨(오른쪽)가 ‘양종구 기자의 100세 시대 건강법’ 2019년 6월 6일자로 소개된 임종소 씨와 포즈를 취했다. 권영채 씨 제공.

권영채 씨(왼쪽에서 두 번째)가 한 피트니스대회에 출전해 입상한 뒤 메카헬스짐 박용인 관장(왼쪽에서 세 번째), 임종소 씨 등과 포즈를 취했다. 권영채 씨 제공.

권영채 씨가 한 피트니스대회에 출전해 연기하고 있다. 지난해 9월부터 근육운동을 체계적으로 하고 있는 그는 피트니스대회 시니어부문에서 2위를 하는 등 두각을 나태내고 있다. 권영채 씨 제공.

권영채 씨가 올 5월 열린 모델 대회(GOLD CLASS By Queen of the Asia 2020)에서 대상을 받았다. 권영채 씨 제공.