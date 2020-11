‘17일 컴백’ 씨엔블루, 개인 재킷 공개…성숙+포근

씨엔블루

밴드 씨엔블루(정용화 이정신 강민혁)가 한층 여유로워진 모습을 담은 개인 재킷사진을 공개했다.씨엔블루의 소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 11일 씨엔블루 공식 SNS를 통해 여덟 번째 미니앨범 ‘RE-CODE’의 개인 재킷 사진을 공개했다.공개된 재킷 속 씨엔블루는 한층 편안하고 여유로움이 묻어나는 모습으로 시선을 사로잡았다. 멤버들은 차분한 톤으로 따뜻한 온기를 담아내며 보고만 있어도 포근해지는 분위기를 자아냈다. 성숙함과 깊이를 더해 새로운 2막을 열 씨엔블루의 컴백을 기대케 한다.3년 8개월만에 발표하는 이번 앨범 ‘RE-CODE’는 팀명인 ‘Code Name BLUE’를 다시 정의한다는 의미다. 17일 공개되는 신곡 명 ‘과거 현재 미래(Then, Now and Forever)’에 담겨있듯이 지난 10년간 쌓아 온 씨엔블루라는 이름의 단단한 존재감을 증명하는 앨범이자, 변화의 흐름 앞에 선 씨엔블루의 미래를 희망적으로 그려볼 수 있는 앨범이 될 전망이다.한편 씨엔블루의 컴백에 앞서 오는 13일 오후 11시 10분 세 멤버의 솔직담백한 비밀여행 이야기를 담은 리얼리티 tvN ‘내 이름을 부르지마-씨엔블루 비밀여행’이 처음 방송된다. 새 앨범의 프로모션 콘텐츠는 씨엔블루 공식 SNS를 통해 순차적으로 공개된다.(서울=뉴스1)