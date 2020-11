카페 BLU The Cafe+프리미엄멀티샵…천안 두정동에 신개념 멀티 몰 개점

블루인터내셔널은 충남 천안시에 비스트로 형식의 다이닝 카페 ‘BLU The Café’와 하이엔드 명품 편집숍 ‘프리미엄멀티샵’을 결합한 멀티몰을 개점했다고 10일 밝혔다. 한 곳에서 차와 식사, 주류 그리고 명품 쇼핑을 즐길 수 있는 새로운 공간이라는 것.업체에 따르면 1층 카페에서는 따사로운 햇살을 맞으며 커피, 음료, 식사와 함께 여유로움을 즐길 수 있으며, 저녁에는 주류도 판매해 다채로운 즐거움을 누릴 수 있도록 구성했다.2층 ‘프리미엄멀티샵’은 심플하고 고급스러운 가구, 샹들리에 등을 활용해 우아하고도 품격 있는 명품 편집숍을 연출했다. 구찌, 프라다, 톰브라운 등 다양한 하이엔드 명품 브랜드를 만나볼 수 있다.프리미엄멀멀티샵과 BLU The Cafe를 운영하는 블루인터내셔널 이한광 대표는 지난 6일 천안 두정동 멀티몰에서 진행한 프리미엄멀티샵 창립 12주년 행사에서 “단순히 옷을 파는 매장이 아닌 서비스를 제공하는 매장을 만들 것이고, 의류 서비스에서 멈추지 않고 더 넓은 서비스를 제공하기 위해 ‘BLU The Café’를 오픈하게 되었다”고 말했다.박해식 동아닷컴 기자 pistols@donga.com