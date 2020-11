태민 정규 3집 ‘액트2’ 아이튠즈 전세계 31개 지역 1위

태민/SM엔터테인먼트



그룹 샤이니 태민이 정규 3집 두 번째 앨범으로도 글로벌 차트를 휩쓸었다.지난 9일 공개된 태민 정규 3집 ‘네버 고나 댄스 어게인 : 액트 2’(Never Gonna Dance Again : Act 2)는 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 미국, 아르헨티나, 바레인, 브라질, 칠레, 콜롬비아, 핀란드, 인도, 인도네시아, 일본, 카자흐스탄, 룩셈부르크, 멕시코, 페루, 필리핀, 폴란드, 대만, 루마니아, 러시아, 사우디아라비아, 싱가포르, 슬로바키아, 스리랑카, 태국, 터키, 아랍에미리트, 베트남, 노르웨이, 엘살바도르, 홍콩, 볼리비아 등 전 세계 31개 지역 1위에 올랐으며, 45개 지역 톱 10을 기록했다.더불어 이번 앨범은 한터차트, 신나라레코드, 핫트랙스 등 국내 음반 차트 일간 1위를 차지했으며, 중국 최대 음악 사이트 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위, 일본 라인 뮤직 앨범 톱 100 차트 1위 등 각종 차트를 휩쓸어 태민의 차트 파워를 재입증했다.타이틀 곡 ‘이데아 (IDEA:理想)’는 태민의 매력적인 보컬과 퍼포먼스를 만날 수 있는 댄스 팝 곡으로, 공개 이후 바이브 1위 등 주요 음원 차트 상위권을 기록함은 물론, 일본 라인 뮤직 송 톱 100 차트 1위에 올랐다.한편 태민 정규 3집의 대서사시를 마무리하는 이번 앨범에는 타이틀 곡 ‘이데아 (IDEA:理想)’를 비롯해 ‘헤븐’(Heaven), ‘유인 (Impressionable)’ ‘비 유어 에너미’(Be Your Enemy) ‘안아줄래 (Think Of You)’ ‘팬지’(Pansy) ‘사랑인 것 같아 (I Think It’s Love)’ ‘아이덴티티’(Identity), 태민 일본 발표곡 ‘익스클루시브’(Exclusive) 한국어 버전까지 9곡이 수록돼 있다.(서울=뉴스1)